由 Happy Elements 出品的女性向偶像養成手遊《偶像夢幻祭》續作、全新高品質 3D 模型音遊版的《偶像夢幻祭2》是一款全方位沉浸式偶像養成音樂手遊，其是基於偶像夢幻祭IP世界觀下的重磅續作，夢之咲全員重新出發，49位風格各異的美少年組成14個高顏值組合滿足不同玩家需求，匠心獨運的3D音樂畫面，名家劇作的精彩遊戲劇情，超豪華聲優陣容演繹，近距離感受偶像的點點滴滴，充分的全方位展示“偶像們的一切”，帶來與眾不同的沉浸式體驗！本期為大家介紹下其中的部分組合及成員情報哦！

★飛來飛去的自由蜜蜂 《偶像夢幻祭2》全新組合Crazy:B

音樂組合Crazy:B隸屬於事務所COSMIC PRODUCTION，是由隊長天城燐音率領的感性十足的派對組合，也是事務所的新星。Crazy:B團隊專攻營造出與粉絲一起炒熱氣氛的現場感，每一次演唱會氣氛都十分熱烈，掌聲呐喊聲如潮。相信你也會愛上他們的演唱會現場！

Crazy:B的媒體曝光方面以綜藝節目或者談話節目的嘉賓，電臺節目主持人，廣告演員以及時裝模特等可以表現自我特色的工作為主。Crazy:B的主題色是熱情活力的黃色。

【Crazy:B】。(圖/Happy Elements提供)

★感性十足的派對組合 Crazy:B隊員情報公開

音樂組合Crazy:B由天城燐音、HiMERU、櫻河琥珀、椎名丹希四位元美少年音樂學員組成，他們性格各異，卻別具魅力！下面就來瞭解一下他們的音樂演藝生活吧！

Crazy:B的隊長天城燐音身材高大，性格也十分開朗豪爽，他把興趣和人生都當成博弈。他的歌聲像是在玩耍一樣調皮，表演風格有力道而豪爽。

HiMERU的性格溫柔沉穩，但卻難以捉摸，同時他非常擅長推理。他的歌聲好似在引誘魅惑，表演風格有一番超過其實際年齡的性感韻味。

刻苦努力的音樂學員櫻河琥珀，很多時候言行舉止顯得比實際年齡更為成熟。他的歌聲銳利，表演風格細緻犀利。

椎名丹希則非常擅長烹飪，最怕餓肚子，肚子一餓就會變得暴躁，這也是他獨特的萌點。他的歌聲顯得調皮，表演風格也很輕快活潑。

★貫穿心靈的花色 全新組合ALKALOID登場

“貫穿吧，心靈的花色！”ALKALOID隸屬於事務所STARMAKER PRODUCTION，是一個尖端前衛的音樂隊組合。團隊整體風格非常帥酷，同時又有強烈的進取心，勇於直面難關。無論是多麼具有挑戰性的工作，團隊的成員們都會全力以赴！有了這樣的團隊精神，每一次演出ALKALOID都會努力做到最好，相信他們的演唱會一定能為你帶來絕佳的視聽享受！除了演唱會，ALKALOID的成員們還作為嘉賓活躍在談話節目、電臺節目、音樂節目和時裝舞臺上。ALKALOID組合代表顏色是綠松石色。

【ALKALOID】。(圖/Happy Elements提供)

★風格各異的音樂學員 ALKALOID隊員情報公開

ALKALOID中的四位元美少年音樂學員性格各異，但都有自己獨特的萌點，因此也擁有著一大批粉絲！天城一彩、白鳥藍良、禮瀨真宵、風早巽，四位隊員將和你一起度過專屬於你的音樂學員日常。

ALKALOID的新人隊長天城一彩有著洪亮堅定的音色，表演風格率直有力道，被稱為撕裂長空的鮮紅飛燕。

ALKALOID高人氣音樂學員白鳥藍良，歌聲充滿少年感，表演風格時而透露出一絲可愛，秒殺粉絲們的少女心，被稱為「帶刺的可愛」！

神秘的禮瀨真宵歌聲深邃搖曳，擁有著一大批愛他的粉絲。

風早巽的表演溫柔沉穩，歌聲十分通透，包容力十足的演出讓他圈粉無數。

★穩健、風雅如月下之花 紅月組合登場

紅月是由蓮巳敬人率領的和風組合。在舞臺上下提供的粉絲福利較少，團隊風格比較認真正經、因此在媒體曝光方面會以資訊節目的評論員、電臺節目的主持人、以及電視劇和電影等文化類的工作為主。主題色是紅色。

【红月】。(圖/Happy Elements提供)

★和風組合紅月成員情報公開

塵世也能用歌聲點綴的蓮花—蓮巳敬人是寺院住持的兒子，說教起來會喋喋不休無止無盡。性格雖然一本正經很難相處，但有點不擅長應對突發狀況。歌聲豔美通透，表演風格如行雲流水般美麗。所屬於「Rhythm Link」旗下的「紅月」並擔任隊長一職。

無論是打架還是縫紉，都交給本惡鬼吧—鬼龍紅郎外表雖然兇神惡煞，但其實擅長縫紉，也會親手製作演出服裝。性格上很會照顧人充滿男子氣概，但有時也會對年幼的妹妹過度保護。歌聲不僅有力道而且又溫柔，表演風格粗獷並有亮眼之處。

馳騁于現代，神馬之武士偶像—神崎颯馬從平時起就一直隨身佩戴武士刀生活的現代武士。言行舉止也十分有古代風格。性格一本正經愛照顧人，但有時也會盲目冒進。歌聲舒展悠然，表演風格認真且犀利。

★不會消失的幸福魔法派對 魔法組合Switch登場

由逆先夏目率領的追求奇特風格的魔法師組合。對粉絲展現具有向心力的世界觀與對話的娛樂性團隊。在媒體曝光方面以談話節目嘉賓、評論員以及電臺節目主持人一類能發揮對話能力的工作居多，同時也會參加面向兒童的綜藝節目以及商業活動等，以發揮其演出表演力的工作為主。主題色是黃綠色。屬於事務所NEW DIMENSION。

★魔法組合Switch成員情報公開

引導未來的魔法師—逆先夏目是知名占卜師的兒子，自己也一邊從事占卜師工作一邊進行偶像活動。平時會有很多神秘色彩的發言和舉動，但性格認真勤奮努力。歌聲如撓人心的惡作劇一般，表演風格比較犀利。所屬於「NEW DIMENSION」旗下的「Switch」並擔任隊長一職。

帶來幸福的魔法師—青葉紡總是操勞辛苦的老好人。做事有些笨拙不過也更能凸顯其天然特質。性格雖然溫柔穩重，但有時言行舉止顯得不會察言觀色。歌聲柔和溫暖，表演風格輕盈又柔和。所屬於「NEW DIMENSION」旗下的「Switch」。

送上夢想的魔法師—春川宙擁有感知世間萬物的顏色以及氣味等元素的聯覺能力。性格開朗陽光率直。悠然自在的成長經歷促成了其很強的身體能力。歌聲富有彈性，表演風格歡快輕盈。

★事前登入火熱預約中 完成預約領超值好禮

《偶像夢幻祭2》已經開啟了事前登錄活動囉！！事前登錄達到一定人數將會有《偶像夢幻祭2》的鑽石、招募劵等超多豐厚獎勵哦！期待與你的相遇。

事前登入火熱預約中 完成預約領超值好禮。(圖/Happy Elements提供)

以上是《偶像夢幻祭2》部分組合成員情報，後續還有更多最新遊戲資訊陸續釋出，可關注《偶像夢幻祭2》FaceBook官方粉絲團搶先得知遊戲最新消息。

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