宏碁集團旗下建碁（3046）今年以來在客戶受到疫情衝擊下，營運動能走緩，公司內部趁疫期間積極調整體質，亦在第三季告一段落。在聚重後疫情時代的新工作／生活型態商機後，建碁第四季已看到明顯回溫動能，並預期公司在體質改善、輕車簡從後，將自明年起加速衝增長。

建碁總經理蔡文鋒表示，今年營運雖面臨挑戰，許多需求因封境大幅降低，建碁生意雖沒有不見、但客戶拉貨力道減弱，不過，建碁也從中看到新的需求。蔡文鋒表示，因應居家辦公需求，如何透過數位科技及遠距雲端平台的協助提升生產力，同時強化第一線流程的自動化、以減少第一線人員配置，是企業在後疫情時代出現的新需求。

以建碁手上握有的全球兩大速食連鎖店及首大咖啡連鎖店客戶需求為例，業者在縮減用餐區域和停車場的同時，大幅擴增點餐車道的配置，也推升建碁在第三季有一波出貨動能、營收明顯回溫。

建碁並鎖定五大產品線，包括工控電腦／KIOSK主機系統、Chrome-base商用電腦系統、智慧攝影機，與健康照護的全抗菌醫用電腦系統／顯示器裝置等，作為2021年後的業務主軸、擴大發展機會。

展望後市，建碁看好第四季來自企業端及政府單位執行預算帶來拉貨需求，加上先前因封境、遞延的專案訂單推遲至明年出貨，加上因應疫後的新工作／生活型態需求變化，帶來新的業務機會亦將帶來新動能，建碁預期營運動能將更進一步回穩，訂下今年營收拚與去年度持平，明年要較今年成長的目標。

(工商 )