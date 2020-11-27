PTT網友留言。（圖／翻攝自「批踢踢實業坊」）

王世堅、高嘉瑜惹「誰」遭出征 她「一句話」狠送綠營

高嘉瑜深陷房產風波，國民黨台北市議員游淑慧25日踢爆，高9年前去義大利考察狂脫隊買名牌，還要其他人幫忙避稅，與自稱「很省」根本不同；隨後高更遭台北市議員王欣儀爆料，跟自己兒子搶零食還買勞力士「綠水鬼」手錶，讓高在臉書感嘆「我真的累了」，並曬出自己瘦了3公斤的體重照。消息一出，不僅讓游、王臉書遭出征，網友甚至幾乎一面倒力挺高，不僅怒嗆別再追殺「港湖女神」，還表示出國協助代購屬人之常情、高一定是打房才變成各方眼中釘。

游淑慧26日在臉書發文，作打油詩道：「不求成女神，勿成女神棍。真誠面世人，可愛必倍加。」並刊出當年出訪歐洲的全體大合照，現場有游本人、時任台北市議員王浩與台北市政府官員，卻不見高嘉瑜身影，圖說則寫道：「說好的全程參與，人去那呢？」不僅如此，游更在文中貼出白爛貓的貼圖，大酸高「裝啊，再裝啊」，諷刺意味十足，也讓雙方戰火愈演愈烈。

高嘉瑜26日晚間在臉書吐心聲：「很多莫須有的指控，一堆來蹭聲量的人。進入第二個禮拜，我真的累了。」並在聯訪中坦承幫朋友代購勞力士的「綠水鬼」手錶，表示出國朋友請託代購人之常情，基於友情都會盡量幫忙，那並不是她自己要戴的；更反嗆爆料的台北市議員王欣儀，可能身邊朋友都是建商不需要請人代購，所以王比較沒有這樣的困擾。今日一早，高嘉瑜又在臉書發文，稱自己瘦了3公斤，並刊出顯示著46.4公斤的體重計。

一連串風波，不僅未動搖高嘉瑜在網友心中的地位，反讓網友群起護航。游淑慧就坦言自己遭高粉痛罵，游還為王欣儀叫屈，盼高粉別再出征王了。PTT論壇網友對此則紛紛留言：「為什麼要追殺我的港湖女神」、「現在打她的意義是啥？」「她到底惹到什麼團體了？」「出去玩，幫家人買東西，很正常吧」、「她不一定自用啊，選民服務也可能」、「高打對點了，藍綠狂攻擊」、「誰去義大利不掃貨？差價就值得買了」、「所以是花到妳的錢了？」「把名字遮起來換韓國瑜一定就噓到XX了，人正真好」。

(中時新聞網)