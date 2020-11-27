32歲楊姓水電師傅有吸菸習慣，晚上飲宴也不少，日前一波低溫期間，翌日清晨突然感覺胸悶、喘不過氣，以為只是感冒，照常去上工，直到胸痛持續加劇，並出現冒冷汗及嘔吐，就醫後才發現竟是急性心肌梗塞。

收治患者的高雄阮綜合醫院心臟內科醫師蔡坤炎說，對方的心電圖檢查顯示為急性心肌梗塞，立即施以心導管治療，打通完全阻塞的右冠狀動脈，在持續觀察治療後已出院休養。

蔡坤炎指出，飲食習慣西化加上吸菸飲酒等習慣，造成心臟冠狀動脈疾病的危險因子（三高、心血管疾患家族史）發生的比例逐漸上升，使得「急性冠心症」的患者也跟著變多，而且不分男女與年紀。

阮綜合表示，「急性冠心症」包括「不穩定型心絞痛」與「急性心肌梗塞」，都容易因為氣溫驟變而被誘發。急性心肌梗塞發作後必須搶在黃金12小時內把阻塞的血管完全打通，使正要壞死的心肌組織恢復血流灌注。如果超過，不但治療效果不好，還容易導致其他併發症，增加日後心臟衰竭機率。

蔡坤炎說，典型的急性心肌梗塞是突發強烈胸痛，少部分病人沒有胸痛，但有突發性呼吸困難，還有人是突然意識喪失、神智混亂、心律不整及血壓下降。

他呼籲，季節交換、氣溫驟降，正是冠狀動脈心臟病好發時節，尤其心肌梗塞經常是半夜凌晨急性發作，一旦有胸悶、呼吸困難、盜汗等症狀，千萬不要輕忽警訊，趕快就醫。

(中時 )