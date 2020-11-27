財政部於25日公布9、10月的統一發票中獎號碼，不少民眾已在第一時間搶對發票，希望自己就是下一個千萬幸運兒。有一名女網友在臉書社團貼出一張發票，只見後8碼全中，沒想到前兩個數字卻恰好相反，千萬發票瞬間淪為廢紙，相當扼腕。

原PO於《爆怨2公社》曬出一張於連鎖速食店消費發票，只見上頭的號碼是「FL-24024723」，而本期的千萬特別獎則為「42024723」，8個號碼竟然全都對了，但再仔細一看，發現前兩個數字卻恰好相反，千萬獎金瞬間歸零，如此與財神擦身而過，讓原PO相當扼腕直喊「討厭」，隨後附帶一個氣撲撲的表情符號。

原PO與千萬獎金擦身而過，相當扼腕。（圖／翻攝自爆怨2公社）

不少網友看笑噴，「尾數就算了，最前面？」、「也是很特別啦…只是沒有錢罷了」、「1000萬與0元的距離」、「比悲傷更悲傷的故事」、「超雖，我應該會把這張撕爛」、「咳咳我看了老半天，差點跟您說恭喜」、「人生就差這一步」、「中獎是偶然，沒中獎是必然」、「連200元都沒有」。

事實上，根據財政部規定，千萬特別獎必須8位數字全數相同，即使對中6碼也無法領獎；但若是頭獎的號碼，只要中3碼就可以獲得獎金200元，此外，財政部還有增開六獎，3碼全中也一樣可以獲得獎金200元。

(中時新聞網)