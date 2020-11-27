歐股在周四變化不大。德國延長封鎖時間，英國提出經濟成長黯淡預測，人們重新將焦點放回新冠疫情的經濟衝擊。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌0.46點或-0.12%，為391.63點，雖微幅下跌，但仍守住390點。科技股和健康照護股的上升，部分抵銷了汽車股和能源股的下跌。

第二波疫情在十月橫掃歐洲，讓法國、德國、英國等再一次施行嚴格的封鎖措施，餐廳、健身院、商店相繼關閉，對商業活動帶來重擊。

然而泛歐600仍走在最佳的月度表現路上，市場並預期，在三大藥廠樂觀試驗結果下，歐股在明年將觸及歷史新高。

德國總理梅克爾在周三與地方首長會商後表示，將全國封鎖再延長20日，到12月20日；在周四議會中再暗示，聖誕假期過後，封鎖再延到一月可能是必要的。

德國DAX持平，小跌0.02%；法國CAC抹去了早盤漲幅，跌0.08%，一份數據顯示11月消費者信心跌至兩年低點；英國FTSE跌0.44%，財政部長在國會提出黯淡經濟預測。

英國衛生部長在國會指出，全國封鎖在下周結束，英國將實施三級警示制度，每一個地方政府將落實實施。

在前一個交易日遭拋售後，英國國內股票在周四延續虧損；財政部長警告，本年度經濟將萎縮11.3%，並宣布大規模的舉債計畫。

Amigo控股跌1.3%。該英國最大貸款擔保銀行報出上半年營收下滑36.5%的財報，並對未來營運示警「實質的不確定性」。

(時報資訊)