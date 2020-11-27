根據日本統計局(Statistics Bureau of Japan)最新公布資料，繼10月下跌0.5%之後，東京區11月核心消費者物價指數(Consumer Price Index, CPI)年減率，又創下8年半新低。再再顯示東京民眾還是會擔心疫情未來發展性，愈來愈不敢大手大腳地花錢。

疫情持續肆虐下，外界原估扣除鮮果食物項目的11月東京核心CPI，應該會年減0.7%。沒想到竟一語成讖，公布的實際初值為101.3，經季節調整後，較10月減少0.1%，更較去年同期下滑0.7%。這也是自2012年5月以來，再次出現新低點，當時的年減率是0.8%。

細看報告內容，其中增幅最多方面，像是床鋪，果汁機，洗碗機等居家與家庭用品項目，11月不僅月增0.7%，年增率更高達2.2%。這也表示在疫情影響下，大家待在家裡時間變多，寧願把錢花在添購自己喜愛的家居用品上，讓自己住得更舒服一點。其次是服飾與鞋子項目，11月月增0.3%，年增率也達1.1百分點。

至於花費減少最多項目，以燃油，照明以及水費減幅最大，11月較10月少1.8%外，也較去年同期少6.3%。消費者花錢金打細算，受到衝擊第2大產業為藝文與休閒業，11月月減0.2%，一年更是少了4.1個百分點。

分析師表示，衡量目前各項經濟面環節後，日本央行希望能擠出2%通膨率，但現在看起來距離頗大。況且，疫情方興未艾下，讓大家花錢會更加小心謹慎。若再這樣下去都不敢花錢，不要說會有通膨出現，不久的將來，恐怕還會產生像通貨緊縮這種負面經濟環境。

(時報資訊)