前不久才發生重機遭貨車逼車衝撞，不料網路最近又瘋傳一支想置人於死的逼車影片，一名重機騎士正常在路上行駛，結果下一秒一輛小貨車，竟然跨越雙白線，再右切超車，直接擦倒前方重機，騎士被撞倒地後，向內側車道翻滾，險些被後方遊覽車輾過。網友看到影片大罵貨車駕駛：「根本是故意殺人」。

一名網友將這支貨車惡劣超車影片，上傳到臉書社團「重機車友，各區路況、天氣回報中心」。影片中可以看到，重機騎士行駛在雙線車道的外線，內線是一輛正在疾駛的疾駛遊覽車，遊覽車後方跟著一輛貨車，貨車駕駛突然硬是從右切到外線，擦撞到重機，騎士被撞倒摔車倒地，在地上翻滾，所幸趕緊從內線車道逃離，才沒有被後方的遊覽車輾過，這一驚險畫面全被後方的另一名機車騎士錄下來。。

網友看到這支影片相當憤怒，紛紛留言大罵「根本是故意殺人了，太扯了」、「還好後方的遊覽車速度不快，否則騎士可能就完了」、「後方遊覽車差點撞到」、「看了真讓人火大」、「提告啦，絕對不能和解」。

(中時新聞網)