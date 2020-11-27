才剛成功完成右腳跟阿基里斯腱修復手術的勇士「浪花弟」克雷湯普生，儘管勇士高層認為他可以完全恢復應有狀態，《The Athletic》記者史特勞斯27日訪問專業運動損傷醫生薩特勒，他卻認為浪花弟只能完全恢復基本功能，並非完整功能。

「這取決於是誰在定義完全恢復這個字眼，我相信不管你恢復地多好，手術有多麼成功，在手術過後，你的身體組織總是跟之前不一樣，」薩特勒表示，「所以假如外科醫生預估的完全恢復，那可能跟球隊教練、總管認定的不太一樣。」

「球隊教練或總管認為的完全恢復，可能是在功能表現的完全恢復，但外科醫生認定僅是基本功能的完全恢復，」薩特勒表示，「所以我認為克雷湯普生可能恢復到跟他之前職業生涯差不多的水準，但這將是他在場上或人生的最大難關。」

畢竟克雷湯普生剛從去年總冠軍賽G6的左膝十字韌帶撕裂傷勢復原，隨即又在最近練球時遭逢右腳阿基里斯腱斷裂，就跟他前隊友考辛斯一樣悲慘，起碼考辛斯目前已經恢復得不錯，也跟火箭完成簽約，接下來就看浪花弟能否滿血復活！

(中時 )