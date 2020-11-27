54歲女星李若彤早年演出《神鵰俠侶》走紅，因凍齡保養有成，被封為「最美小龍女」。最近她上節目談入行經過，透露導演徐克是她貴人，當年看到她拍洗髮精廣告，循線找上她邀拍戲，本名李惠嫻的她藝名本來是「李彤」，但徐克覺得這名字聽起來太硬，就幫她中間加了個「若」，可溫柔也有堅強的感覺，後來果真走紅。

李若彤今年8月過生日，首度澄清網上的年齡都是假的，其實她今年已經54歲，李若彤也謙虛說，54歲對某些人說或許已經過了女人的黃金年齡，甚至有人常催婚，「我只笑笑，並不反駁。那是因為，我始終覺得理想的婚姻，是在對的時間遇到對的人，而不是將就。」

李若彤自曝藝名是徐克幫忙改的。（圖／翻攝自秒拍）

保養有成的李若彤，先前曬出穿17歲時母校校服，穿上國中學生尺碼的她，身形比17歲時的自己還瘦，令她自嘲：「看來該是增磅些些的時候了」，也強調：「身型沒甚（什）麼改變，但心比從前更堅定強大了」，有粉絲羨慕說：「畢竟你一件衣服留一二十年都還能穿，我就慘了，上個月買的褲子，這個月就不能穿了，這強烈的對比」，李若彤則為他打氣說：「你好好努力，這樣也可節省金錢，哈哈哈」。

據《香港01》報導，李若彤出道前本來是名空姐，被徐克看中邀面試進而出道，一開始進演藝圈的藝名是李彤，1992年她拍《妖獸都市》時被導演建議去找監製徐克幫忙改名，徐克覺得這個「彤」字太硬，而他觀察到的李若彤不僅是硬朗，也有柔弱一面，「所以他中間就加了一個『若』字」，3年後再拍《神鵰俠侶》一炮而紅。

(中時新聞網)