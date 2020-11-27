發生於27年前、震驚全國的海軍上校尹清楓命案，被懷疑是涉案關係人的軍火商涂鄭春菊、郭璽，高檢署日前依殺人罪發交台北地檢署偵辦，北檢調查後認為罪嫌不足，今將涂、郭2人不起訴。尹案真相迄今仍是謎。

1990年代，台灣因軍事設備老舊，必須汰換的困境，且軍購受到美中《817公報》的限制，因此開始尋求向美國以外的國家購買武器，讓軍火商嗅到商機。其中海軍決定向法國採購「拉法葉艦」。

1991年8月底，台、法簽訂拉法葉艦採購案合約。1993年5月，海軍上校尹清楓調任海軍武獲室，卻於同年12月10日被漁民發現浮屍於臺灣省宜蘭縣東澳車站附近烏岩角外約四至五百公尺處外海。

當年檢警認為，尹清楓生前負責執行拉法葉艦等採購業務，遇害疑與拉法葉艦有關，檢警曾約談軍火商郭璽，郭供稱，另名軍火商「涂太太」涂鄭春菊曾以手上握有「尹清楓疑索賄錄音帶」及「女子照片」威脅尹清楓，郭被列為尹案重要關係人。

2000年前總統陳水扁上任後，宣示徹查尹案及拉法葉艦案，強調「動搖國本，也要查到底」。2001年，在前國策顧問謝聰敏安排下，涂鄭春菊2度返台，召開記者會，否認曾威脅尹清楓，她並在當年最高檢察署「特調小組」檢察官郭文東安排下，與郭璽對質，但雙方說法完全不同，尹案真相迄今仍是懸案。

據了解，高檢署多年來一直將涂鄭春菊、郭璽2人列為涉案關係人，日前發交北檢偵辦。檢方調查後，認為2人罪嫌不足，今將2人不起訴。

(中時 )