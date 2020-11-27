美國媒體今天報導，一名中央情報局（CIA）幹員最近幾天在索馬利亞的戰鬥中喪生，但未詳述這名特務如何死亡。

「紐約時報」（The New York Times）報導，這名資深幹員隸屬CIA 特別活動中心（Special Activities Center），這個準軍事分支執行CIA一些最具危險性的任務。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這名幹員在上週的一項軍事行動中傷重不治。

CIA對這名幹員之死未公開置評。

美國在索馬利亞部署約700名部隊，負責訓練索馬利亞軍隊，並針對武裝團體青年黨（Al-Shabaab）進行反恐突襲。華府2008年將這個團體認定為恐怖組織。

本月稍早，美國將蓋達組織附屬團體青年黨的菁英單位領袖列入支持恐怖主義黑名單，青年黨被控於今年1月在肯亞發動攻擊造成3名美國人喪生。

青年黨估計擁有5000至9000名戰士，他們矢言推翻獲非洲聯盟（African Union）約2萬部隊支援的索馬利亞政府。

紐約時報指出，這名喪生的CIA幹員是特種部隊作戰老手，先前屬於菁英海豹部隊第6小隊（SEAL Team 6 ）。

報導中說，川普正考慮在明年1月卸任前，將所有美軍撤離索馬利亞。

一份2月釋出的官方報告指出，「雖然美國持續空襲索馬利亞，並對非洲夥伴的軍隊提供支援，但青年黨似乎想對美國本土發動攻擊的威脅正在升高。」

(中央社)