《國際油價》供應疑慮 倫敦原油期貨跌逾1.5％ 10:002020/11/27 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 供應疑慮，周四倫敦原油期貨跌逾1.5%；受利比亞擴大原油產能的風險因素，加劇了市場對供應過剩產生的疑慮，亦抵銷了新冠疫苗帶來的樂觀情緒，使得倫敦原油期貨漲勢暫歇。 此外，對於產油國聯盟(OPEC+)即將召開的協商會議，分析師一致認為當前的減產計畫會延期三個月，但若達不到這種預期，將會觸發油價大幅回落。其中適逢美國感恩節，NYMEX原油市場休市，倫敦原油跌幅1.7%。 倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨下跌0.81美元，報每桶47.80美元。(商品行情網) (時報資訊) #倫敦 #供應 #疑慮 #原油期貨 #跌逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》庫存減少 原油期貨漲逾1.5％ 09:432020/11/26 財經 《商情》需求差 拖累馬來西亞棕櫚油跌逾1％ 10:002020/11/27 財經 香港經濟創紀錄衰退逾6％ 外媒找出最大問題 10:212020/11/27 財經 《期貨》三大期指全跌 12月台指期開低58點 09:092020/11/27 財經 《日股》空方略勝一籌 日經晨收跌30點 11:082020/11/27 財經 京東健康首日招股 超額認購逾51倍 04:102020/11/27 全球財經 《半導體》續獲外資買超 旺宏嗨一波 11:252020/11/27 財經 2000億投資高雄 加快數位轉型 04:102020/11/27 地方新聞 攻頂不成 比特幣暴跌13％ 04:102020/11/27 全球財經 《台北股市》資金熱浪力拱台股 突破萬四無懸念 11:252020/11/27 財經 財經熱門新聞 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 大戶貪婪股市不會死 上14000快了…驚現下一檔妖股 - 財經 勞動基金驚爆內鬼炒股 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。