供應疑慮，周四倫敦原油期貨跌逾1.5%；受利比亞擴大原油產能的風險因素，加劇了市場對供應過剩產生的疑慮，亦抵銷了新冠疫苗帶來的樂觀情緒，使得倫敦原油期貨漲勢暫歇。

此外，對於產油國聯盟(OPEC+)即將召開的協商會議，分析師一致認為當前的減產計畫會延期三個月，但若達不到這種預期，將會觸發油價大幅回落。其中適逢美國感恩節，NYMEX原油市場休市，倫敦原油跌幅1.7%。

倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨下跌0.81美元，報每桶47.80美元。(商品行情網)

(時報資訊)