需求差，拖累周四馬來西亞棕櫚油跌逾1%；因數據顯示大馬11月份棕櫚油出口量較上個月減少約19%，且印度與歐洲因疫情影響，需求量也有減緩趨勢，拖累馬來西亞棕櫚油價格下跌逾1%。

分析師表示，目前因氣候影響，使棕櫚油產量下滑，進而限制價格跌幅；另外12月份棕櫚油供需數據尚未明朗，因此價格仍維持在狹窄區間內。

終場2月棕櫚油期貨下跌1.4％，或46馬幣，至每噸3,239馬幣；大連期交所豆油上漲0.5％，棕櫚油下跌0.6％；芝加哥期交所適逢感恩節，休市一日。(商品行情網)

(時報資訊)