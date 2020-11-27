《商情》需求差 拖累馬來西亞棕櫚油跌逾1％ 10:002020/11/27 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 需求差，拖累周四馬來西亞棕櫚油跌逾1%；因數據顯示大馬11月份棕櫚油出口量較上個月減少約19%，且印度與歐洲因疫情影響，需求量也有減緩趨勢，拖累馬來西亞棕櫚油價格下跌逾1%。 分析師表示，目前因氣候影響，使棕櫚油產量下滑，進而限制價格跌幅；另外12月份棕櫚油供需數據尚未明朗，因此價格仍維持在狹窄區間內。 終場2月棕櫚油期貨下跌1.4％，或46馬幣，至每噸3,239馬幣；大連期交所豆油上漲0.5％，棕櫚油下跌0.6％；芝加哥期交所適逢感恩節，休市一日。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #馬來西亞 #跌逾 #馬幣 #期交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求回補 BDI指數漲近2％ 10:002020/11/27 財經 《國際油價》供應疑慮 倫敦原油期貨跌逾1.5％ 10:002020/11/27 財經 《期貨》三大期指全跌 12月台指期開低58點 09:092020/11/27 財經 《日股》空方略勝一籌 日經晨收跌30點 11:082020/11/27 財經 新聞早班車》4萬薪 健保費可能月增34-66元 07:182020/11/27 政治 京東健康首日招股 超額認購逾51倍 04:102020/11/27 全球財經 港股終止連升五日 今開盤走跌 10:402020/11/27 財經 《商情》適逢美國感恩節 紐約期金休市一日 10:002020/11/27 財經 《商情》適逢美國感恩節 紐約棉花休市一日 10:002020/11/27 財經 調研：NAND Flash疲弱 Q4續跌 04:102020/11/27 產業．科技 財經熱門新聞 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 大戶貪婪股市不會死 上14000快了…驚現下一檔妖股 - 財經 李世聰夫婦涉挪用善款 龍巖闢謠：均符法令規範 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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