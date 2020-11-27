有「獵豔帝王」（ナンパ帝王）之稱的AV男優澤木和也，四月在推特坦承罹患食道癌和下咽癌，並將赴醫院進行化療，不過卻傳出曾一年高達2千萬收入的他，現在竟沒有任何存款，還得靠出版自傳籌措醫藥費。

據日本《東京體育報》報導，澤木和也婚後與妻子育有一個兒子，原本是家中經濟來源的他，罹患食道癌和下咽癌之後，便沒有工作專心養病，也讓一家三口頓失經濟來源，據悉原本身兼導演及AV男優的酬勞，年收入就高達2000萬日幣，也讓他過著極度揮霍的日子，目前毫無存款的他，為了籌措醫藥費只得出版自傳，並展開募款活動。

澤木和也透露，由於是癌症末期，所以無法動手術，僅能透過化療，如今癌細胞轉移到骨盤和肺，無法順利發聲，此外也無法長久維持一個姿勢，但他樂觀看待病情，表示罹癌比起罹患腦類疾病，至少還能自由活動，但唯一愧疚的是沒留任何遺產給兒子。

不過目前此項募資由於違反規定，澤木和也便改以自費出版自傳，募款期限至本月30日截止，雖然目前已經籌措超過120萬日幣，但距離目標200萬日幣，仍有一大段距離要努力。

(中時新聞網)