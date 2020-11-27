先前盛傳火箭正在考慮把「大鬍子」哈登送去籃網，跟杜蘭特、厄文組成超強三巨頭，不過拓荒者後衛麥科倫直接在播客節目上鐵口直斷，「我不認為這筆交易有可能發生，火箭不太可能把哈登送去籃網，除非他們可以得到厄文當作回報。」

「我喜歡利佛特、丁維迪與賈瑞特艾倫(以上皆是籃網可能提出的交易籌碼球員)，我也喜歡選秀權，但對火箭來說，他們之前把一切都壓在哈登身上，不斷引進哈登喜歡的球員，」麥科倫說，「除非得到厄文，我才可能完成這筆交易。」

麥科倫的這種哈登與厄文互換球隊說法，等同直接宣告這筆交易完全不可能成真，因為籃網去年夏天從塞爾提克挖來厄文，就是想讓他跟好友杜蘭特聯手，甚至想把其他籃網球員都當交易籌碼補強，籃網怎麼可能為了哈登割捨厄文呢？

厄文本人更不可能同意這筆交易，他才好不容易逐漸穩固自己籃網一哥地位，怎麼可能跑去目前陷入一團混亂的火箭打球，畢竟火箭不僅哈登想走，「忍者龜」韋斯布魯克也提出交易申請，卻因他的合約價碼太高，才讓其他球隊望之卻步。

(中時 )