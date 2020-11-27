創見資訊在第29屆「台灣精品獎暨金銀質獎」中，已連續17年榮獲評審肯定，今年三項產品再次獲獎，包括DrivePro 10行車記錄器、JetFlash 920高速隨身碟、HUB5C六合一多功能集線器。

創見身為台灣數位儲存媒體領導品牌，成立至今已超過三十多年，面對動態競爭的記憶體市場，創見始終兢兢業業，不敢停下努力的腳步，希望持續提供市場專業、高品質的產品組合。而今年全球雖受到疫情影響，但由於創見早在全球深耕布局，研發生產皆集中於台灣，故能持續穩定地滿足市場需求。今年再度上榜的肯定，也是鼓舞創見繼續研發產製更多優良產品。此外，今年自身品牌也連續第14年蟬聯「台灣最佳國際品牌」，創見相信深耕品牌實力，持續讓國際市場看見台灣產品的好實力，是創見身為三十多年的在地品牌責無旁貸的重要使命。

創見DrivePro 10行車記錄器秉持簡約、精巧的設計，搭載頂級STARVIS感光元件，強化夜間拍攝效果，能精準地呈現豐富色彩與高解析度影像品質。結合多種實用功能於一身，包含140°超廣角鏡頭，提供全方位無死角的視野；每秒60幀1080P高畫質錄影，捕捉每一處細節；Wi-Fi功能實現行動串流；以及緊急錄影功能，可防止錄影意外中斷。DrivePro 10為你的行車安全帶來最有利的保障。

創見JetFlash 920是一款高速、高耐用USB隨身碟，擁有隨身碟的輕量與固態硬碟級的飆速性能，輕鬆締造每秒高達420MB的讀取速度、與400MB的寫入速度，以時尚便攜的設計打造極致的傳輸體驗。JetFlash 920採用高質感金屬外殼設計，不僅時尚更堅韌耐用，給予資料高規格的防護。

創見六合一USB Type-C Hub搭載一體成型、正反可插USB Type-C傳輸線，採用極速USB 3.1 Gen 2，適合新一代Type-C手機、平板、筆電、iPad Pro、MacBook等，可同時擴充連接至Type-C孔的裝置數量。你可以連接如滑鼠、鍵盤、隨身碟、外接式硬碟、外接式固態硬碟等配件至個人電腦，也可以拍完照後直接將記憶卡從相機中取出，透過HUB5C在電腦或行動裝置上無痛存取，更可以Type-C充電孔、數據孔雙管齊下，一邊迅速為筆電充電，一邊使用USB 3.1 Gen 2埠孔高速讀寫資料，增加工作效率。

(工商 )