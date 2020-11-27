美信半導體（Maxim Integrated Products）宣佈推出其Trinamic品牌的最新產品PD42-1-1243-IOLINK智慧執行器，在現代智慧化工廠建設中用於快速調節遠端執行器的電子特性，盡可能地減少工廠停工時間，提高產量。

智慧執行器組合了NEMA-17步進馬達、控制器和驅動器電路。Trinamic作為Maxim Integrated品牌之一，其PD42-1-1243-IOLINK充分利用Maxim Integrated MAX22513IO-LinkR收發器的靈活性，實現Trinamic TMC2130-LA馬達驅動器全部模式的無縫配置。作為業界尺寸最小、功耗最低的NEMA-17PANdrive方案，智慧執行器可監測的配置、效能參數數量提高50％，有效縮短產線調試時間，提高預測性維護資料監測的品質。

TMC2130-LA馬達驅動器和MAX22513IO-Link收發器組成的晶片組方案充分發揮了IO-Link的雙向通訊介面優勢。PD42-1-1243-IOLINK智慧執行器將業界領先的運動控制技術整合到隨插即用的解決方案，與競爭方案相比，尺寸減小2.6倍，功耗降低50％以上。此外，智慧執行器監測的參數也比競爭方案提高50％，將智慧帶到工廠廠房，協助改進對工廠停工故障的預測，盡可能地提高工廠產量。

Maxim推出業界尺寸最小、功耗最低的智慧執行器，主要優勢包括提高生產效率，採用StealthChop技術，提供對負載和雜訊抑制參數的存取，可即時調節更多參數，進而動態優化執行器的吞吐率。

低功耗優勢部份，TMC2130-LA的CoolStep節能特性與MAX22513的低RDSon N溝道功率MOSFETS相結合，提供業界最佳的節能指標，優於市場上其他NEMA-17IO-Link驅動器。小尺寸部份，PD42-1-1243-IOLINK省去外部限制開關，用於檢測硬停機條件，方案尺寸只有82cm3，是業界最小的IO-Link智慧執行器。

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