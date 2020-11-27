桃園市中壢區中原陸橋過去為單一號誌，下橋汽車右轉時，常與橋下機車發生擦撞，今年已發生9起同類事故。市府交通局為降低事故發生，10月底改採橋上、橋下分流通行，卻造成車輛回堵嚴重，短短280公尺就塞了20分鐘，讓汽車駕駛跳腳。交通局回應，未來將研議車流提早改道或調整停等秒數，期能解決交通瓶頸。

中原陸橋設立於1983年，橋齡至今已有37年，設計上為3岔路口，連接中山東路一段、普義路至中北路，橋上為汽車專行，橋下則設有機車地下道，區隔大小車。由於路橋為火車前站通往後站的要道，尖峰時段交通壅塞，加上元化地下道封閉，車輛無法分流，大批車潮更是集中於此。

其中，中山東路與中北路口被視為危險交叉，下橋汽車右轉至中北路時，稍有不慎就會與前往中山東路的橋下機車擦撞，今年已發生9起類似事件。為此，交通局10月27日將橋上、橋下改採號誌分流管制，橋上汽車道通行時間為95秒、橋下35秒，加上中北路的50秒，號誌周期長達180秒，車輛回堵情況雪上加霜，駕駛怒批短短280公尺就能塞上半小時，民眾怨聲載道。

交通局指出，未來將研議車流提早改道或調整時制計畫，縮短各向車流等候時間，期能讓車輛通行順暢，至於中壢警方建議規畫替代道路，實施下橋汽車禁止右轉，改以幸福街通往中北路，但因街道路幅未達8公尺，不符替代道路標準，仍須另尋方案。

(中時 )