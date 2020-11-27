台鐵電車線故障 礁溪－頭城各車次延誤 10:152020/11/27 中時新聞網 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵有傳故障，目前搶修中。（圖／翻攝自台鐵APP） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【10:39更新內文】 交通部台鐵局今（27日）表示，台鐵東部幹線，礁溪=頭城間西正線61公里處，路線出現異常影響，自9時47分起，礁溪站至頭城站各次南下／北上列車有延誤情形。 而台鐵緊急修復後，已於10:17分起恢復正常通車。 (中時新聞網) #礁溪 #頭城 #延誤 #台鐵 #電車線故障 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵元旦跨年車票12／3開賣 南迴線全面打5折 09:512020/11/25 生活 最強流浪老婦 徒步3個月從嘉義推車走到台東 遇暖警找到家人 10:592020/11/26 社會 成功站號誌切換周六深夜施工 3列車延誤20-30分 15:012020/11/26 生活 鳳鳴重劃區 森聯之王五案齊發 04:102020/11/26 投資理財 台鐵藍皮解憂號列車 明年上路 04:102020/11/27 地方新聞 南市臨時停車格和黃線重疊 恐收兩張單惹爭議 南市交通局解釋了 12:102020/11/26 社會 礁溪協天廟內戰擺不平 官司開打 04:102020/11/27 地方新聞 EMU900型電聯車缺失 台鐵局：還未交車要求改善 19:242020/11/26 財經 南迴漲1個便當錢 台鐵稱恢復原價 04:102020/11/26 地方新聞 台鐵藍皮解憂號列車 預計明年上路 16:012020/11/26 生活 生活熱門新聞 她逛好市多見1夯品「只剩2位數價格」秒掃貨 網驚：以前要3倍 - 生活 越晚越冷！北台灣這3天下探14度 雨彈炸7天 - 生活 好市多「一張木椅」售11萬 網驚多一個零？內行打臉：不識貨 - 生活 發票8碼全中下秒「千萬變廢紙」 網補槍：連200元都沒有 - 生活 網美照鏡面驚見露鳥裸男 她公開2人真實關係 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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