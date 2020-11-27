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交通部台鐵局今（27日）表示，台鐵東部幹線，礁溪=頭城間西正線61公里處，路線出現異常影響，自9時47分起，礁溪站至頭城站各次南下／北上列車有延誤情形。

而台鐵緊急修復後，已於10:17分起恢復正常通車。

(中時新聞網)