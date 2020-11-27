平鎮高中曾之云作品「臺灣動起來—繽紛臺灣，有動物才精彩」，以水彩加紙雕呈現台灣保育動物之美。（桃園市政府教育局提供／黃婉婷桃園傳真）

全國學生美術比賽成績26日揭曉，桃園市各類組作品共513件參賽，4件作品脫穎而出摘下優等佳績。其中，就讀平鎮區育達高中3年級生的陳芊妘，首次參賽就順利獲獎，作品「滿紙空言」講述媒體亂象，以支離破碎、黑白元素呈現大眾混亂思緒，多層次作品獲得評審青睞，成功斬獲平面設計類高中職美術班組全國第一。

本屆全國美術比賽桃市成績亮眼，平面設計類高中職組由育達高中美術班陳芊妘、平鎮高中普通班曾之云分別拿下，漫畫類則由桃園國中美術班陳挺真、大成國中普通班李泓洋斬獲殊榮。

其中，「滿紙空言」的創作靈感來自媒體亂象，陳芊妘選擇以黑色為基底，畫作中間的「NEWS」成鏤空狀態，周邊則以「不成字」的文字堆疊，令人難以閱讀。她說，她想呈現報導內容缺乏意義、資訊破碎，原想引用某篇報導作為內容，卻意外觸碰到電腦指令，被拆解的字體顯得雜亂無章，卻意外符合她的理念，便以這種基調完成作品。

7年級生曾之云媽媽為美術老師，4歲開始學畫，每周苦練9小時精進畫藝，本次獲獎已是二度獲得全國第一，本次獲獎作品《臺灣動起來—繽紛臺灣，有動物才精彩》，講述台灣擁有豐富多元的自然環境，畫作先以水彩完成動物插畫，再以紙雕形塑動物們靈動的身影，運用多層次的立體感，展現活力繽紛之美，也傳達保育生態的環保意義。

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