【現場直播】立院萊豬戰 藍綠衝突一觸即發｜2020.11.27

行政院長蘇貞昌今（27日）第13度赴立法院進行施政報告及備詢，綠委自25日下午就在議場前排隊，確保議事順利進行。國民黨則於議場內排排站備戰，朝野衝突一觸即發。國民黨立委蔣萬安在立院內痛批，民進黨強行開放萊豬，不顧人民的反對，連標示清楚是否含有萊豬都不願意，說會照顧人民健康，根本是打假球，蔣萬安怒喊，蘇貞昌不道歉不上台！

蔣萬安強調，看到執政黨佔領主席台很無奈，在野黨杯葛天經地義，因為民進黨要開放萊豬進口，執政黨竟然佔主席台，想強行進口萊豬。民進黨想要用法規來打假球，但民眾要的只是清楚標示有沒有含萊劑，民進黨卻不願做。

蔣萬安直言，接近7成的民意都不願看到萊豬進口，甚至要求政府清楚標示有無含萊劑，這一點如果連民進黨都不願意做，怎麼敢說會站在人民立場做好把關？明年就要進口萊豬了，但是政府到現在都沒有很清楚的態度，這樣怎麼讓人民安心？

蔣萬安希望，政府不要只會玩弄話術，講一堆法規和管制的措施，根本是打假球，如果沒有標示清楚，人民怎麼做到政府口中的可以選擇？ 這樣執政黨怎麼敢說你們站在人民角度守護食安，真的是滑天下之大稽。蔣萬安講完帶頭高喊「不道歉、不上台」！

(中時新聞網)