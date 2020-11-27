孤味電影中7成場景在台南拍攝，圖為台南公園。(台南市觀光旅遊局提供／曹婷婷台南傳真)

日前獲得第57屆金馬獎6項提名，由國民阿嬤陳淑芳奪得影后大獎的國片《孤味》，導演許承傑因父母為台南人、台南小吃職人精神及台南日照溫暖色調，讓他選擇台南為主場景拍攝，讓整部電影也散發出濃濃台南味。

黃偉哲市長表示，近年來愈來愈多電影及電視劇到台南拍攝取景，除了剛獲金馬獎的國片《孤味》之外，從去年到今年熱播的電視劇《俗女養成記》、《想見你》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》，也都來台南取景。《俗女養成記》 目前正在台南各地拍攝第2季，可見台南歷史巷弄、人文風情都對於文化影視創作深具吸引力，歡迎各位影迷、劇迷來台南尋找心目中最有共鳴的那一景合影留念。

《孤味》劇組表示「台南的米糕跟小卷米粉已經變成追尋場景的靈魂糧食，而偏甜的府城小吃具備了撫慰人心的作用，讓劇組工作人員重新鼓起勇氣，繼續尋找拍攝場景。」電影中7成場景在台南，安平區的安平魚市場、漁光島、四草大橋及橋頭沙灘公園，安平魚市場內魚販充滿力道的叫賣聲、以及專注處理新鮮魚貨的神情，也是一種《孤味》的體現。

片尾林秀英搭乘計程車行經四草大橋，遠眺台灣海峽這一幕，相信也勾起許多造訪過四草大橋遊客的回憶，每到假日，不論是賞夕陽、談戀愛、看海，四草大橋總是不乏遊客駐足；而漁光島是緊鄰安平漁港與商港的一個小島，島上一半以上面積是森林，林下步道是許多新人拍婚紗景點。

橋頭海灘公園位於安平觀夕平台和四草大橋之間，傍晚時分是浪漫觀夕的好所在，在劇中則是林秀英大女兒陳宛青在得知病情復發後，與十多年前前男友關鎮一起散步散心的景點；位於安南區的鹿耳門天后宮本來就是來往遊客必訪聖殿，也是劇中關鍵場景，林秀英於此遇見陪伴丈夫餘生的蔡阿姨，從蔡阿姨口中知道丈夫生前對她的歉意，在此放下對丈夫的怨懟。

電影在市區取景的場景也不少，屬於國定古蹟且有典雅外型的台南車站是林秀英親自接送遠自台北返鄉的孫女，及跟著孫女一起搭乘火車前往台北時的站點；在地人習以為常的台南公園，還有湯德章紀念公園及圓環是台南獨特的場景，也是林秀英接送孫女坐著計程車唱著主題曲「孤味」時車窗外經過的景緻。

林秀英舉辦70大壽壽宴的台菜餐廳內景則是在「府城食府」拍攝，外景則是取自原為日治時代西門國小校長宿舍的安平鄉土文化館；影片中具有重要地位的特色小吃「蝦捲」，更是旅客來到安平必嘗且無法忘懷的好味道。

觀旅局長郭貞慧表示，近年，台南取景拍攝作品許多都交出亮麗成績單，不論金鐘獎還是金馬獎都讓台南市與有榮焉，觀旅局也攜手文化局一起行銷追劇地圖，也邀請大家共賞這個台南在地故事。

(中時 )