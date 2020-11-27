據業內人士透露，應蘋果要求，鴻海正準備將iPad和MacBook的組裝，從中國轉移到越南。儘管在美國大選變天之後，美企多元化全球製造布局仍未減緩腳步。

據了解，鴻海準備在越南東北方的北江省廠區生產iPad平板電腦和MacBook筆記型電腦，預計在2021年上半年上線，這將是鴻海首次將iPad在中國以外生產。消息並無指出中國有多少產能將進行移出。

路透引述業界人士指出，此舉為蘋果要求，希望在中美貿易戰中實現生產多元化。

鴻海在一份聲明中表示，作為公司政策的事項以及商業敏感性原因，將不會對任何客戶或他們的產品所做的工作進行評論。

鴻海在周二宣布投資2.7億美元成立一家名為富康技術(FuKang Technology)的子公司，此舉旨在支援越南的擴張。

據消息指出，鴻海還計畫在越南的工廠為索尼在內的客戶製造電視，預計今年底至明年初開始生產。索尼拒絕提出評論。

由於蘋果所有的iPad都中國製造，鴻海該行動標示著iPad首次移出中國。鴻海是iPad主要製造商，其他還包括仁寶和比亞迪。

隨著美推動近岸生產，鴻海同業和碩也考慮在墨西哥建廠。媒體也在七月揭露，鴻海已在印度投資10億美元，擴建iPhone組裝工廠。

(時報資訊)