1.華邦電(2344)：外資賣超縮手、下方月線有撐，盤初股價逆漲近3%，拚重回5日線上。

2.南亞科(2408)：DRAM價看升，外資昨擴大買超，帶動今早股價漲近3%。

3.第一銅(2009)：需求看增，激勵LME期銅升至7年高，今早股價一度衝上14.2元波段高點，漲幅逾7%。

4.海光(2038)：綠電題材夯，外資連兩日回補買超計375張，今早股價再漲逾4.5%，跑贏大盤。

5.倉佑(1568)：電動車題材激勵股價續飆，早盤人氣再升溫，股價頻頻衝上漲停23.9元。

6.榮成(1909)：備銀彈擴廠，營運看俏，昨外資轉賣超，但本土法人接棒買超，今早股價仍續漲逾2%。

7.智崴(5263)：短均上揚，昨外資、投信聯手擴大買超，今早股價一度衝122.5元、漲幅逾5%，登5餘月波段新高。

8.錩新(2415)：特斯拉股價衝天，相關題材股跟著吃香，股價亮燈漲停。

9.嘉聯益(6153)：重回蘋果全產品線說法熱炒股價，早盤攻高7.5%，創下逾一年新高價。

10.太設(2506)：新案交屋挹注營收，利多持續發酵，觸及漲停。

11.王品(2727)：營運脫離谷底+餐飲旺季加持，買盤積極湧進，突破前高來來到125元之上。

12.長榮(2603)：漲多，多方攻到25關門前止步，部分投資人獲利了結，開高走低。

13.智擎(4162)：獲英商新藥獨家授權，早盤歡漲5%，攻克季線與60元。

14.佐登-KY(4190)：搶攻衝醫美，明年拚賺一股本，買盤給力下跳漲2%，重登百元俱樂部。

15.泰谷(3339)：買盤拉抬，連拉2根漲停，登逾2年半高。

16.玉晶光(3406)：法說登場，昨獲外資買超卡位，早盤放量勁彈4%，攻克半年線。

17.新鉅科(3630)：外資連2買，今獲買盤點火急拉衝高4%，寫8個月高價。

18.中華化(1727)：今日法說買盤搶卡位，股價急攻漲停，登波段高。

19.凌陽(2401)：獲外資連3買，晨盤挾量大漲5%，闖逾2年高點。

20.凌通(4952)：搶搭MCU缺貨潮，吸引買盤湧入強拉漲停，改寫逾2年高價。

21.研揚(6579)：AI客戶跳增、營運看俏，早盤逼近漲停。

22.建碁(3046)：聚焦後疫情商機，Q4起發酵，早盤亮燈漲停、重返季線。

23.大亞(1609)：無懼三大法人昨擴大賣超，早盤仍放量漲逾5%。

24.羅昇(8374)：外資昨小幅回補，早盤多頭匯聚、觸及漲停。

25.久元(6261)：外資昨轉買超，早盤跳空漲停。

26.超豐(2441)：外資連5日買超，早盤漲逾3%、改寫前高。

(時報資訊)