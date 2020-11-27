現代人餐餐老是在外，許多人都成為外食族，加上現代飲食多含高油及高糖，常會攝取過多的熱量，造成營養不均衡，最後導致肥胖問題，各種慢性病(心臟病、癌症、糖尿病及高血脂症等)找上門，三高危機也潛伏其中。新北市社區營養推廣中心-林霖營養師表示，「我的餐盤」均衡飲食原則是透過攝取6大類食物，提供人體所需要各類營養素，只要跟著6句口訣選擇每餐吃的內容及份量，便可簡單維持飲食均衡。

另外，林霖營養師也提醒，為避免肥胖和慢性病找上身，需要注重每餐飲食均衡與攝取適當份量，但是要如何落實在日常生活呢？其實只要參考新北市「我的餐盤」圖像及以下口訣(圖說一)，透過利用簡易拳頭、掌心等估算方式，就可以輕鬆掌握每餐6大類食物的攝取量，享有均衡飲食的生活，健康每一天！

新北市政府衛生局推廣「我的餐盤」圖像與口訣，簡單又好記，輕鬆落實均衡飲食生活。(圖／新北市衛生局提供）

衛生局表示，除了透過「我的餐盤」圖像與口訣，為讓民眾能將「我的餐盤」均衡飲食原則融入日常生活，特別以新北動健康APP為平台，建置「我的餐盤」飲食專區，讓民眾透過簡易步驟，將每日餐食紀錄於系統，改善傳統飲食紙本紀錄中無法確定飲食習慣、食物份量、未能及時紀錄導致評估資料不齊等問題，可促進民眾營養監控效率及規律性，逐步養成健康飲食良好習慣。

新北市「新北動健康APP」提供民眾餐食紀錄，推廣我的餐盤均衡飲食，守護民眾健康。(圖／新北市衛生局提供）

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(中時新聞網)