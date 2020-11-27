香港特別行政區政府本周公布今年度施政報告，預估經濟衰退6.1%，超越1998年亞洲金融風暴、2009年美國雷曼兄弟破產所引發金融海嘯，是史上最差年度，BBC(英國廣播公司)認為，疫情、政治動盪、中美對抗只是表面原因，最大問題是產業結構。

BBC指出，疫情等表面原因只是放大了長年的結構性問題。香港服務業佔所有產業近99%，完全沒有工業；相比其他亞洲國際城市新加坡、上海，缺乏高端製造業這種經濟穩定器。以新加坡為例，GDP(國內生產總值)有約26%來自工業，而且集中在電子製造、生物科技、石油化工等高端製造業。

香港4大產業支柱分別是金融服務、旅遊、貿易及物流、工商業支援服務，最具國際競爭力的金融服務業，儘管受疫情影響程度較低，但相較於在GDP占比18.9%，吸納勞動力幅度卻很低，僅提供香港所有就業機會6.8%。

旅遊業GDP占比不如金融業，卻提供更多工資不太高的就業機會，但在這波疫情中被重創，業務幾乎停擺，約26萬從業人員受影響。

港府早就意識到產業單一問題，金融海嘯後開始推動發展文創、教育、醫療、環保、檢測認證、創新科技等6大產業，但至今尚無成效。今年度施政報告為經濟萎縮開出的藥方，則包括對內持續融入大陸經濟循環、對外爭取加入RCEP(區域全面性經濟夥伴關係協定)，但專家認為港陸間經濟連動早已十分緊密，陸方很難再以優惠政策刺激香港經濟。

也許在疫情過後，香港經濟就能復甦，但產業結構過於單一，金融服務、貿易物流等傳統支柱行業在數位革命的去中介化趨勢下，優勢很難再持續。專家指出，港府須大力創新制度，落實還有加快6大產業發展，曾經的東方明珠才能再現光華。

(中時新聞網)