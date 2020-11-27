許多人習慣將發票存載具，只要開獎就能立刻知曉自己是否中獎。不過，一名網友分享，從今年6月到10月，5個月下來存了633張發票，結果通通都沒中獎，但明明過去用紙本發票幾乎每個月都會中，引發網友熱議，真的是天生勞碌命，自己對才會中，而原PO則是氣得喊話要刪掉APP。

一名網友在PTT上分享，今年6月起開始將「發票存載具」，直到10月份共存了633張發票，卻一張都沒有中獎，但明明過去拿紙本發票對獎，幾乎每個月都會中，而且運氣好的時候，還有高達7張發票都中200元的紀錄，對比如今的狀況，讓原PO忍不住哀嚎：「少砍幾棵樹干我ＸＸ，準備來刪APP了！」

悲劇狀況也引發網友共鳴，「這次200張全摃龜，用了一年多的載具，只中過2次200元，一堆地方還沒載具刷，真的有夠爛」、「明知道是心理作用，但自從用了載具後，都沒中過半次獎」、「認證勞碌命，自己對才有」。

但也有人表示，明明載具跟印出來號碼都一樣」、「我用載具之後幾乎每次都有1、2張」、「有人沒中，才會有人中」、「除了3~4月沒中以外，其他月份平均一個月一張，這個月運氣比較好中3張」、「兩次一般獎槓龜都靠專屬拿500」。

(中時新聞網)