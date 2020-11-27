女星天心本月11日過45歲生日，4年前她和因戲結緣的韓國攝影師金英敏結婚，今年因疫情兩人常過分隔兩地的生活，天心最近在IG分享先前去馬爾地夫跟老公度假的辣照，穿著比基尼的她對著鏡頭前傾露出招牌F胸，靠近脖子的上半身又因消瘦肋骨明顯，可見「肉都長在對的地方」，讓網友稱羨。

天心先前因拍攝《閉嘴！愛吧》和韓國攝影師金英敏結緣，4年前她宣布閃婚嫁作韓國媳婦，今年她以《最佳利益》律師「方箏」一角，入圍電視金鐘獎戲劇節目女主角獎，雖最後沒得獎，天心仍在IG表示：「入圍是肯定，拿奬靠運氣，我們都是第一名。」

天心曬好身材。（圖／翻攝自skyheart1111 IG）

近來天心和老公過起遠距離婚姻生活，但不忘分享生活對話日常，透露之前夫妻去馬爾地夫旅行，被服務生誤以為是日本人，親切用日文打招呼，金英敏打槍說：「我們不是日本人也不懂說日文」，服務生立刻改口說英文，金英敏下秒繼續點餐，說：「一份日式早餐，一份⋯」，服務生又回：「哈，被我猜中，你們就是日本人！」

聽到此話，金英敏又無奈表示：「呃⋯這是唯一有熱湯的套餐，我老婆想要。」天心則說熱湯是她要喝用來解宿醉的，夫妻倆都覺得好笑，而照片中的天心倒乳露出好身材，雙峰呼之欲出，手臂又極細，網友說：「正到爆炸」、「論：服務生有多執著、金先生有多暖」、「太完美了吧身材」、「姐姐正翻天」。

(中時新聞網)