大陸河南鄭州一名李姓男子，日前將8千萬人民幣（約新台幣3.4億）存放銀行，近期因急用錢而赴銀行提領，沒想到遭行員以「管理較嚴格」遭拒，他表示當初是辦裡存活，領個錢卻要銀行同意，令他十分憤怒。

男子一共存了8千多萬元放在銀行活存，急需時卻無法順利提取，令他氣炸。（圖／翻攝自翻攝自青海生活頻道）

據綜合陸媒報導，李姓男子住在河南鄭州，先前把名下8千萬的資產分3次存入銀行，並以活期存款辦理，為的就是日後方便自己隨時提領。不過，最近手邊有點事急需用錢，因此赴銀行提款。不料，李男卻被行員告知，這筆錢無法隨時提用，必須辦理相關手續才得以取得，於是李男就隨著行員簽核相關文件，行員也表示「過幾天就能活期轉帳」。

李男依約定日子再度赴銀行，不料，行員卻以「上級還沒有批准」拒絕，讓他當場氣炸。李男認為當初他會選擇活期存款，就是為了方便提取，而銀行表示，一切都是按照正常程序，走流程本就需要作業時間。

這樣的解釋李男無法接受，並將此事公諸於媒體，找第三方進行協調，這也讓他順利地再隔天就領到錢了，但他仍氣得大罵差點被銀行「潛規則」，質疑對方「根本就不讓我領錢」。

(中時新聞網)