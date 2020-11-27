大陸股市27日開盤，滬、深指數走揚。

上證指數開盤報3,373點，升4點或0.12％；10：22報3,379.93點，升10.19點或0.30％。

深圳指數開盤報13,627點，升27點或0.2％；現報13,656.25點，升56.26點或0.41％。

滬深300指數開市報4,930點，升11點或0.22％；創業板指數開市報2,614點，升5點或0.2％。

類股個別發展，半新股升逾1％；鋼鐵、金融、化工、煤炭、水泥股走穩；石油、有色金屬、電力、房地產股偏弱。

(工商 )