A股開市靠穩 鋼鐵金融股向好 10:292020/11/27 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市27日開盤，滬、深指數走揚。 上證指數開盤報3,373點，升4點或0.12％；10：22報3,379.93點，升10.19點或0.30％。 深圳指數開盤報13,627點，升27點或0.2％；現報13,656.25點，升56.26點或0.41％。 滬深300指數開市報4,930點，升11點或0.22％；創業板指數開市報2,614點，升5點或0.2％。 類股個別發展，半新股升逾1％；鋼鐵、金融、化工、煤炭、水泥股走穩；石油、有色金屬、電力、房地產股偏弱。 (工商 ) #開市 #指數 #鋼鐵 #開盤 #A股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股大好 元大證新戶三倍跳 04:102020/11/27 財經要聞 半導體三劍客 股東好幸福 04:102020/11/27 財經要聞 港股終止連升五日 今開盤走跌 10:402020/11/27 財經 RCEP協定 將為亞股添助力 04:102020/11/27 投資理財 台股創史上新高 股民帶動11月份消費者信心指數上升 10:512020/11/27 財經 台股驚驚漲 南電等軋空股急奔 04:102020/11/27 證券．權證 NASDAQ創高 台股科技基金吃香 04:102020/11/27 投資理財 瑞信：新興亞洲8利多 台股準萬五 04:102020/11/27 證券．權證 《美股》感恩節 美股休市 08:012020/11/27 財經 工商2021投資趨勢論壇 系列二－股債平衡配置 上半年布局、下半年收成 04:102020/11/27 財經要聞 財經熱門新聞 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 比特幣跳水13％原因找到了 大咖兇手在華府 - 財經 大戶貪婪股市不會死 上14000快了…驚現下一檔妖股 - 財經 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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