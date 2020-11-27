人民幣兌美元中間價27日報6.5755，較上日6.5780，升25點或0.04％。在岸人民幣（CNY）開盤小漲後走貶。

中間價較上日下午4時30分收報6.5729，跌26點；較上日晚上11時30收報6.5741，跌14點。

在岸人民幣開盤小漲，後回貶，10：17報6.5777，貶21點，貶幅0.0319％。離岸人民幣（CNH）報6.5723，貶51點，貶幅0.0777％。

(工商 )

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