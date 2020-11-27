人民幣中間價升25點 在岸價走貶 10:292020/11/27 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價27日報6.5755，較上日6.5780，升25點或0.04％。在岸人民幣（CNY）開盤小漲後走貶。 中間價較上日下午4時30分收報6.5729，跌26點；較上日晚上11時30收報6.5741，跌14點。 在岸人民幣開盤小漲，後回貶，10：17報6.5777，貶21點，貶幅0.0319％。離岸人民幣（CNH）報6.5723，貶51點，貶幅0.0777％。 (工商 ) #走貶 #在岸人民幣 #開盤 #小漲 #收報 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 新大法官巴瑞特決定性一票 最高法院駁回紐約州防疫禁令 - 財經 - 工商 比特幣跳水13％原因找到了 大咖兇手在華府 - 財經 香港經濟創紀錄衰退逾6％ 外媒找出最大問題 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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