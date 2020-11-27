台北市機車流量龐大，常有機車停不進挾窄的待轉區，而吃下一張「未兩段式左轉」的罰單。TVBS女主播黃怡文日前在內湖成功路與石潭路口，也因為這樣被罰了600元，她認為是路口設計瑕疵不服申訴，不料申訴失敗，讓她氣到不行。

黃怡文PO照標示當時停在車陣中。（圖／翻攝自黃怡文臉書）機車待轉區示意圖／

黃怡文24日轉發相關新聞，發現有民眾在內湖成功路和石潭路口遭到開單，原因是「沒有停進待轉區」，正巧，她不久前騎車時，也在相同地方、同一個理由遭到開單，她無奈表示「因為車流過大，待轉區只能停3-4輛機車，根本不敷待轉機車使用。」

黃怡文指出，待轉區極狹窄約僅容納4輛機車，等待石潭路綠燈被擠到很後面，結果一起步就被開單，她對警察說，等紅燈時就在隊伍裡排隊了，豈料警察回說：「沒停在停等區裡，就要等下一次待轉！」讓黃怡文不滿的是，當時車很多，卻只有她被抓，結果警察卻說：「誰叫你是最後一個！」，申訴後也失敗。

黃怡文質疑：「如果這個路口沒有設計瑕疵，為何最近要拓寬『待轉區』呢？」她認為，應是相關單位收到不少投訴，才會有此舉動「那試問，之前的開罰是合理的嗎？」她強調，並非刻意要評判執法單位，希望網友能以理性態度來討論此事。

網友指出「待轉區是罰單收入重要來源」、｢寧可把人行道取消也要拓寬沒意義的待轉區｣、「什麼邏輯？什麼叫做停不進待轉區要等下一次？？？所以綠燈要繼續停在待轉區給後面撞？？？？？？」。

(中時新聞網)