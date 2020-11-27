因漁船擱淺受困的4名船員，在救難人員協助下依序平安脫困。（第一岸巡隊提供／胡健森宜蘭傳真）

蘇澳籍漁船「源勝88號」今（27）日上午出海作業時，疑似因為風浪過大，漁船失去控制擱淺在北方澳沿岸，包含台籍船長及3名外籍漁工等4人一度受困，經岸巡及海巡人員緊急出動人船救援，順利將4人平安救出。

今天上午7點多，海巡署第一（宜蘭）巡防區指揮部雷達作業組人員發現南方澳籍「源勝88號」漁船在北方澳海域航行的軌跡異常，疑似有擱淺之虞，立即派遣海巡署艦隊分署第七（蘇澳）海巡隊PP-2035巡防艇前往該海域確認漁船狀況。

巡防艇抵達現場後，發現20噸的「源勝88號」漁船果真擱淺在岸際，船上4人受困待援，隨即指揮海巡署北部分署第一二岸巡中隊第一機動巡邏站及艦隊分署第七海巡隊PP-1027艇前往救援，並通報內政部空中勤務總隊、宜蘭縣政府消防局特搜大隊馬賽分隊及第二大隊南方澳分隊一同協助救援。

第一機動巡邏站人員抵達現場後，發現現場地勢陡峭無法在岸際實施救援，上午8時45分，3名外籍船員先行自行脫困上岸，僅剩林姓船長還受困在船上，第一機動巡邏站及消防特搜大隊人員利用相關救援器材，在船員的引導下，成功抵達擱淺漁船位置，再由海巡及消防人員以安全繩索共同將林姓船長成功救援上岸，平安結束這場驚魂記。

(中時 )