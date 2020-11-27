全球約5千萬的失智症患者中，有將近6-7成都是阿茲海默症的患者。以往的研究顯示，造成阿茲海默症的起因在於乙型類澱粉蛋白質Aβ（Amyloid Beta）及Tau蛋白的錯誤堆積、纖維化。中央研究院團隊近期發現並且證實，促使阿茲海默症更加惡化的另一種大腦中的蛋白質TDP-43。這項研究，為阿茲海默症患者日後精準醫療打下基礎。

中央研究院基因體研究中心陳韻如副研究員(右3)與研究團隊。(圖/中央研究院提供)

中央研究院基因體研究中心陳韻如副研究員率領的研究團隊，針對近期研究發現，約有30%到57%阿茲海默症患者，腦內有另一種蛋白質TDP-43囤積，而這些患者通常會有更嚴重的記憶喪失及海馬迴萎縮。

陳韻如指出，研究團隊針對可疑的蛋白質TDP-43，透過多種生物化學及生物物理實驗證實，TDP-43會與Aβ結合，誘發Aβ寡聚體的形成，雖然這種寡聚體可延緩Aβ的纖維化，但其對神經系統的傷害比纖維化更大。

陳韻如表示，從小鼠實驗中可得知，TDP-43會使阿茲海默症惡化約2倍。(圖/梁惠明攝)

為了實際測試TDP-43對記憶力產生的影響，研究團隊先運用電生理實驗，發現小鼠腦部負責傳遞訊息的神經突觸受到了損傷；接著，再於活體小鼠的水迷宮實驗中觀察到，訓練有素的小鼠，在注射TDP-43蛋白後，會迷失在水迷宮中，找不到上岸的路。代表小鼠腦內負責記憶環境和空間方位的部份退化了。而解剖後也發現，小鼠腦神經細胞內的TDP-43與Aβ的確有交互作用，並在腦部留下嚴重的發炎痕跡，這些病徵都與阿茲海默症一致。

陳韻如長期關注於腦神經退化疾病，近年則鎖定TDP-43蛋白在腦神經病變所扮演的角色。2014年，她發現TDP-43蛋白多聚體，是導致漸凍症及額顳葉退化症的關鍵，且發展出TDP-43蛋白多聚體的專一抗體。近期研究團隊進一步證明，TDP-43蛋白加速阿茲海默症惡化。

這項研究將有助於將阿茲海默症患者精準分類，期望未來利用針對錯誤折疊TDP-43的專一抗體，偵測阿茲海默症病人，先將病人分類，以發展病人精準醫療及協助藥物開發。

研究團隊目前持續透過核磁共振等方式掌握TDP-43和Aβ的互動區域，希望尋找可望突破TDP-43、解決阿茲海默症、漸凍症及相關腦神經退化疾病的機會，為這些目前不可逆的重症，再添希望之光。

(中時新聞網)