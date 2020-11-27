8吋晶圓代工漲價效應擴大，僅台積電表示不會漲價，聯電(2303)與世界先進(5347)從本季開始調漲代工價格，陸廠中芯國際也跟進漲價，明年價格續看漲，挹注聯電、世界先進明年營運持續成長。

隨著5G智慧手機對電源管理晶片需求倍數增長，加上面板驅動IC與感測器等需求強勁，8吋晶圓代工產能吃緊。就台廠來看，以聯電8吋廠數量最多，在兩岸布局8座8吋晶圓廠，因此受惠程度高。

市調機構集邦科技表示，儘管部分產品可能逐步轉往12吋廠生產，但8吋晶圓代工產能供給緊缺的情況短期內仍難以紓解。晶圓代工廠陸續調漲代工價格。

8吋晶圓代工產能自去(2019年)年底開始吃緊，至今仍未看到紓解跡象，甚至越來越緊，世界先進、聯電已相繼證實漲價，並表示訂單將滿到2021年。

因應客戶產能需求成長，世界先進證實，已在第4季調漲代工價格。聯電也指出，8吋晶圓代工市場供需結構出現變化，明年產能仍會不足，將持續調整價格。今早聯電在平盤附近整理，世界先進股價小漲。

中芯國際就現有客戶訂單將會依合約進行，新客戶及新項目則由雙方協商確定價格。

另外，因應產能不足，聯電也表態會努力尋廠、伺機併購。

(時報資訊)