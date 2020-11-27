港股連升五日進帳462點後，27日開盤跌60點。

恒指開盤跌60點，報26,758點。之後繼續下探，10：27報26,748.31點，跌71.14點，跌幅0.27％。

國企指數開盤跌11點，報10,689點。

個股表現部份，建行開盤漲0.2％，報5.98港元，市前成交達13.12億港元。騰訊平開報586港元。阿里開盤漲0.7％，報271港元。26日上漲的美團下周一公布季報，開盤跌0.2％，報307.4港元。匯控開盤跌1.7％，報41.3港元。

(工商 )

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