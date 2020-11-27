港股終止連升五日 今開盤走跌 10:402020/11/27 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股連升五日進帳462點後，27日開盤跌60點。 恒指開盤跌60點，報26,758點。之後繼續下探，10：27報26,748.31點，跌71.14點，跌幅0.27％。 國企指數開盤跌11點，報10,689點。 個股表現部份，建行開盤漲0.2％，報5.98港元，市前成交達13.12億港元。騰訊平開報586港元。阿里開盤漲0.7％，報271港元。26日上漲的美團下周一公布季報，開盤跌0.2％，報307.4港元。匯控開盤跌1.7％，報41.3港元。 (工商 ) #開盤 #港元 #五日 #港股 #連升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 半導體三劍客 股東好幸福 04:102020/11/27 財經要聞 華通、臻鼎震盪上揚 權證火 04:102020/11/27 證券．權證 投資美股宜分散產業 降風險 04:102020/11/27 投資理財 京東健康首日招股 超額認購逾51倍 04:102020/11/27 全球財經 台灣權王－特斯拉正熱 智伸科、貿聯狂喜 04:102020/11/27 證券．權證 《期貨》三大期指全跌 12月台指期開低58點 09:092020/11/27 財經 中鋼下季內銷盤價看漲 04:102020/11/27 證券．權證 電動車、TWS夯 鋰電池概念股電力足 04:102020/11/27 證券．權證 《金融》壽險業10月重啟投資 現金部位仍續揚 08:012020/11/27 財經 NASDAQ創高 台股科技基金吃香 04:102020/11/27 投資理財 財經熱門新聞 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 比特幣跳水13％原因找到了 大咖兇手在華府 - 財經 大戶貪婪股市不會死 上14000快了…驚現下一檔妖股 - 財經 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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