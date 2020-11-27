台北地檢署偵辦前海軍上校尹清楓命案，今將尹清楓妹妹提告殺人罪的軍火商「涂太太」涂鄭春菊、郭璽2人不起訴，但北檢仍依殺人罪通緝的前海軍總司令莊銘耀辦公室上校主任陳祿曾。據了解，陳祿曾目前人疑在紐西蘭。

北檢偵辦尹案，目前已將4名軍火商汪傳浦、金知文、涂鄭春菊、郭璽不起訴。其中，2015年初，軍火商汪傳浦在英國病逝，他生前遭台北地檢署依殺人、瀆職及貪汙罪通緝，檢方將汪不起訴。

另「聯達行」負責人，獨家代理德製MTU主機的軍火商金知文，過去因介入尹案、軍購案，遭檢方依殺人罪通緝，2016年病逝加拿大，台北地檢署接獲溫哥華辦事處通知，亦以被告死亡為由，將金知文不起訴。

至於軍火商「涂太太」涂鄭春菊、郭璽2人涉嫌殺人罪部分，是由尹清楓胞妹提告，檢方認定罪嫌不足，將2人不起訴。

目前尹案，僅前海軍總司令莊銘耀辦公室上校主任陳祿曾尚未到案，案經高檢署多年前通緝後，日前移交北檢持續通緝。

(中時 )