嘉縣府農業處漁業科長張建成表示，這尾如「寶可夢」的異色鰻，其斑紋像潑灑在宣紙上的墨點，又像錦鯉般高雅沉靜。（張建成提供／張毓翎嘉義傳真）

「牠不僅漂亮，還很有福氣呢！」嘉義縣東石鄉養殖漁戶唐昕遠日前在池子發現1尾黑色鰻魚寶寶，成長時產生局部白斑，這可是百萬分一偶遇的機會，但因整池全黑的鰻魚中，這尾黑白相間的鰻魚格外顯得突兀，唐昕遠原本擔心牠恐活不久，孰料，隔幾周再看竟還活著，如今已平安長大為成鰻，讓他十分欣慰。

唐昕遠今年在漁業署全國優質虱目魚肚競賽奪下優勝，昨日縣府農業處漁業科長張建成到唐昕遠的漁場貼紅榜時，巧見這尾黑白相間的異色鰻。張建成表示，這尾如「寶可夢」的異色鰻，其斑紋像潑灑在宣紙上的墨點，又像錦鯉般高雅沉靜。

有網友看到這尾體色極其特殊的鰻魚，形容牠是「水墨鰻魚」，也有人說是「乳牛鰻」，還有人大讚應養起來當「鎮場之寶」。

「沒想到牠竟然活下來了！」唐昕遠笑說，前陣子在池子放養百萬尾的鰻魚苗，其中1尾鰻魚寶寶成長時漸漸脫色，由於肉食性鰻魚有大鰻吃小鰻的情形，這尾黑白相間的鰻魚，雖然在整池全黑的鰻魚中有些格格不入，不過，最後所幸還是有活下來。

唐昕遠提到，以前老一輩看到這種異色鰻，可能會以為牠生病了，默默地將牠煮掉或丟棄，但牠其實只是體色跟一般不同，這尾已養1年多，體長40至50公分，台大漁科所教授韓玉山已跟他預定將這尾帶回去做研究。

張建成表示，這鰻魚出現黑白相間體色，推測是基因變異造成，有些為黑色素生成過程有缺陷，導致呈現全白體色的白子，而這尾屬體色變異種，產生局部的白斑體紋，總之，不管白子或白斑都很罕見。

(中時 )