疑似聽到「斷軌聲」 台鐵宜蘭段一度封鎖半小時 10:522020/11/27 中時 胡健森 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵宜蘭段今（27）日發生路線異常事件，並造成雙向列車延誤了半個小時，但經過檢視，並無發現異常現象，已在上午10點17分恢復正常通車。（圖／翻攝自台鐵APP） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵宜蘭段今（27）日發生路線異常事件，並造成雙向列車延誤了半個小時，但經過檢視，並無發現異常現象，已在上午10點17分恢復正常通車。 台鐵宜蘭運務段表示，今天上午9點49分司機員通報西線60 K附近疑似聽到「斷軌聲」，立即通報調度員及工務，並傳真異常通報確認單，調度員隨即發行車命令407號，頭城、礁溪間西正線封鎖。 經工務人員趕赴現場檢查，並沒有發現異狀，在10點18分解除封鎖，改於59K＋950--60K＋50處慢行30K／H運轉，但為了安全起見，工務人員則持續擴大查巡。 (中時 ) #台鐵 #宜蘭 #列車 #延誤 #斷軌聲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德國地方政府 傾向延長封鎖措施執行時間 20:192020/11/23 國際 台鐵電車線故障 礁溪－頭城各車次延誤 10:152020/11/27 生活 南迴漲1個便當錢 台鐵稱恢復原價 04:102020/11/26 地方新聞 東華大橋橋樑支承墊整修 即日起維持單線雙向通行 15:022020/11/26 寶島 宜蘭點燈祈福 陳時中盼人心安定 19:232020/11/25 生活 二次封鎖拖累 歐元區11月PMI再陷萎縮 製造業、服務業同步氣虛！ 04:102020/11/24 全球財經 疫後觀光 交通部力推鐵馬遊 04:102020/11/26 地方新聞 台鐵區間車疑撞到異物 北上列車班次延誤33列次影響近8千人 20:282020/11/23 生活 宜蘭賊偷夢幻石鯛 遭逮時一尾已下肚 04:102020/11/25 地方新聞 風浪過大 宜蘭一漁船擱淺4人平安獲救 10:352020/11/27 社會 生活熱門新聞 她逛好市多見1夯品「只剩2位數價格」秒掃貨 網驚：以前要3倍 - 生活 越晚越冷！北台灣這3天下探14度 雨彈炸7天 - 生活 好市多「一張木椅」售11萬 網驚多一個零？內行打臉：不識貨 - 生活 發票8碼全中下秒「千萬變廢紙」 網補槍：連200元都沒有 - 生活 網美照鏡面驚見露鳥裸男 她公開2人真實關係 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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