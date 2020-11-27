台鐵宜蘭段今（27）日發生路線異常事件，並造成雙向列車延誤了半個小時，但經過檢視，並無發現異常現象，已在上午10點17分恢復正常通車。

台鐵宜蘭運務段表示，今天上午9點49分司機員通報西線60 K附近疑似聽到「斷軌聲」，立即通報調度員及工務，並傳真異常通報確認單，調度員隨即發行車命令407號，頭城、礁溪間西正線封鎖。

經工務人員趕赴現場檢查，並沒有發現異狀，在10點18分解除封鎖，改於59K＋950--60K＋50處慢行30K／H運轉，但為了安全起見，工務人員則持續擴大查巡。

(中時 )