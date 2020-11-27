大陸工業企業利潤連續第6個月年增長。大陸國家統計局27日公布，10月份，規模以上工業企業實現利潤總額人民幣（下同）6,429.1億元，年增28.2％，增速比9月加快18.1個百分點。

今年頭10個月，工業企業利潤5.01兆元，年增長0.7％。累計利潤年增速年內首次由負轉正。

統計局數據並顯示，1至10月，在41個工業大類行業中，25個行業利潤總額年增加，16個行業減少。其中通用設備製造業增長12％；汽車製造業增長6.6％；石油、煤炭及其他燃料加工業則下降52.8％。

國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，總體來看，工業企業利潤穩定恢復態勢進一步鞏固，累計利潤實現正增長。但同時也要注意到，工業企業應收帳款增速有所上升，現金流壓力加大，不利於企業生產經營的持續恢復。

朱虹稱，10月工業企業利潤年增速較比9月明顯加快，主要是去年同期基數較低、本月投資收益增加等因素共同作用的結果。剔除短期非經營因素影響後，10月利潤增速與上月大體相當。

(工商 )