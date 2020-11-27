台中一名C姓男子，今年1月2日凌晨，與2名友人前往台中次一家酒店喝酒，陪酒小姐A女因「一對三」不勝酒力昏睡，C男竟趁著友人離開之際，在包廂內性侵A女後，將她留在包廂內離去。A女事後因酒醉不醒被送醫急救，清醒時又見下體流出不明液體，才驚覺遭到性侵而報警。法院審理時，C男自懇求自己從事高科技業，收入相當高，犯案後不但遭留職停薪，而且羞愧得試圖輕生獲救，法官查明後認為屬實，加上雙方已和解，將C男判1年8個月，給予緩刑4年。

根據判決書記載，C男於民國109年1月2日凌晨1時許，與2名友人前往臺中市某酒店飲酒作樂，並與陪酒小姐A女於包廂內一同玩吹牛遊戲及飲酒。到了凌晨3、4時許，A女呈現酒醉酩酊無力、意識不清，正好兩名友人也離去。

C男見四下無人，有機可乘，先將A女的短褲脫下後，當場就在包廂沙發上性侵，完事後，隨即將A女褲子穿妥復原，當酒店打烊後，店內人員發現A女一人獨留於包廂內，且持續昏睡不省人事，立刻將她緊急送醫，但A女清醒後仍覺身體不適，並發現下體有不明液體流出，才驚覺自己遭性侵憤而報警。

法院審理時，C男向法官求情表示，自己從事科技業，原有令人稱羨之穩定工作收入，犯下本案後自己也感到自責羞愧，在109年1月15日離家未歸，還是試圖輕生獲救。法官則認為，C男犯罪後則甚感羞愧，雖曾一度自責輕生而採取消極人生態度，最終仍持續積極與女方和解，因此判有期徒刑1年8月，緩刑4年。

不過法官還是要求C男在刑期間內，應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時之義務勞

務，接受法治教育4場次。

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