美國藥廠輝瑞與莫德納，加上英國藥廠阿斯利康，本月以來三款新冠候選疫苗取得突破性進展的消息，帶動美股道瓊指數首度突破3萬點大關，但部分投資人擔心緩慢的接種速度可能削弱明年熱切期盼的經濟復甦力道。

根據蓋洛普（Gallup）在11月1日結束的一項調查，約58%美國民眾表示會去接種疫苗，高於9月調查時的50%比例。42%美國受訪者表示不願意接種疫苖，理由包括疫苖研發過於倉促，以及擔心疫苖的安全性等。

疫苗配發延遲，或普遍拒絕接種，都會使疫情持續時間拉長，並延後達成群體免疫的時間。

Newfleet Asset Management投資長David Albrycht表示：「只要有疫苗，就確信這個世界在明年中以前就會回復正常，這是過於積極的假設，我們雖看見了隧道口的光，但無法確定這條隧道到底有多長」，他表示，這些不確定性包括疫苗接種是否為免費，或是由醫保計畫承擔、疫苗的推出，以及大眾的接受度等。

花旗研究（Citi Research）周一出具的報告指出，要到2021年底才能達成群體免疫的狀態，因此明年全球國內生產毛額（GDP）僅將成長0.7%，但隨著接種率升高，2022年全球GDP可望成長3%。

BMO Global Asset Management股票部門主管Ernesto Ramos表示：「疫苗不是答案，而是疫苗接種。疫苗必須被廣泛採用與接受，才能發揮作用」。

美國聯邦政府的「神速行動」（Operation Warp Speed）疫苖計畫首席科學顧問Moncef Slaoui日前表示，美國食品藥物管理局（FDA）將可能在12月中旬批准輝瑞與德國BioNTech合作研發的疫苗投入配發與使用，之後一兩天內，部分醫療照護人員可能開始接種疫苗。他並表示，美國3.3億人口當中，必須約有7成的人接種，才能達到群體免疫，而這可能在明年5月前實現。

BMO Global Asset Management股票部門主管Ramos對此表示，這些說法可能過於樂觀，且疫苗接種的經濟效益要到明年下半年才會顯現，這使近期美國經濟可能加速放緩的機率升高。

不過市場也有較為樂觀的看法，瑞信證券首席美國股票策略師Jonathan Golub表示，即使無法盡快達成普遍接種，但針對特定群體的疫苗接種也可能振興經濟，對老年人與第一線人員成功進行疫苗接種，可以在實現群體免疫之前，加快回復正常化的進程，因此他看好到2021年底，標普500指數可能達到4,050點，較目前上漲約13%。

由於新冠疫苗研發接二連三傳出令人振奮的好消息，以及美國總統當選人拜登正式獲准啟動入主白宮的政權交接工作，本周二（11月24日）美股主要指數全面大漲，標普500指數再創歷史新高，道瓊指數更是有史以來首次突破30,000點大關。

由於美國上周初次請領失業救濟金人數意外再度攀升，顯示為了遏阻疫情持續飆升而重啟強制性的封鎖措施，已經導致美國的裁員情況加劇，使經濟前景蒙上陰影，受此打擊，周三標普500指數回落，道瓊指數失守3萬點大關。惟資金輪動回頭轉向科技股，助那斯達克指數守住漲勢，終場上揚0.47%。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示，資金從價值型股票轉向成長股，這是疫情衝擊與疫苗消息之間不斷拉鋸的體現，現實情況是，雖然疫苗很快將開始配送，但疫情並不會很快消失，經濟復甦步伐也可能不那麼快。」他並表示，由於爆發新一波疫情，在一段時間內經濟數據可能都不會太好看。

Kovitz Investment Group投資組合經理John Buckingham表示，雖然疫苗的普及率是無法預料的「百搭牌」（wild card），但疫苗問世將消除經濟再度大規模封鎖的風險。即使未來幾個月美國經濟之路仍將顛簸，且新冠肺炎確診病例持續增加，他仍看好經濟復甦受惠股的後勢表現，包括摩根大通、運動服與鞋類零售商Foot Locker與惠而浦。他並表示，如果情況反轉，確診病例與住院數據好轉，但疫苗卻失敗，那麼股市料將崩陷。

目前美國的新冠狀病毒累計確診數超過1277萬人，染疫死亡人數超過26萬人，且每日平均新增確診數達到17萬4,540人，創下新高記錄。衛生專家已經提出警告，美國人若在感恩節期間出遊，恐導致確診數進一步急升。

美國下周將發布最受關注的非農就業報告。根據路透社調查，美國12月4日公布的就業報告將顯示失業率從6.9%小跌至6.8%，但仍遠高於3月美國封城鎖國之前的4.5%。

(時報資訊)