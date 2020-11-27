蘇貞昌和柯建銘握手。（摘自中時新聞網）

行政院長蘇貞昌今（27日）第13度赴立法院進行施政報告及備詢，在綠營全力護航下，成功在混亂中完成施政報告、時間約僅5分鐘。而蘇貞昌下台走回座位後，如釋負重露出笑容，看來精神很好，不過網友看到這畫面，拳頭都硬了。

蘇貞昌今早8點40分進入立院，原本預定在9點要進入議場，但因藍綠僵持而延至10點上台報告，立院院長游錫堃也在抗議聲中宣布議事開始。但台下藍委群起吹哨表達不滿，衝突一觸即發。

就在一陣混亂中，蘇貞昌正式上台報告，國民黨趁亂丟出豬皮與豬內臟表達抗議，民進黨因有立委遭到波及，現場氣氛火爆；議場內則是腥味極重，綠委趕忙整理乾淨。

不過這似乎不影響蘇貞昌要上台報告的決心，在黨內立委前後簇擁包圍護衛下，蘇貞昌完成施政報告。報告完後，蘇貞昌顯得心情非常好，露出一抹微笑，之後也笑著和民進黨團總召柯建銘握手致意，感謝民進黨團的協助。

看這這幕直播的網友表示，「感覺很火大」、「這表情好機車，拳頭都硬了」！

(中時新聞網)