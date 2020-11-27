國發會指出台灣65歲以上長者已佔總人口14.6%，正式邁入高齡社會，預計在2025年超過20%，跨入超高齡社會。隨著熟齡長者身體狀況、牙口咀嚼能力下滑，照護者需要花費更多心力，去挑選方便食用又健康的食品。食品業者也開始關注社會趨勢，滿足各年齡層的需求，除了基本的安心，更要有營養、美味、友善兼具的訴求。

11月25日上午《泰山十穀寶》響應食工所「銀髮友善食品-質地友善標章」啟動會議，瓶身加上新標章正式啟動上架，也宣告泰山會努力讓甜罐點心產品朝跨世代、跨界共融的方向出發，照顧國民的營養健康。繼國民人氣點心《泰山八寶粥》後，泰山再次獲得「銀髮友善食品」肯定，本標章來自食品工業研究所召集學界專家，依據長者飲食需求評選出有營養、方便食用的產品。而《泰山十穀寶》是一次可補充十種食材營養的甜點粥品，以泰山35年的專業技術，熬煮出鬆軟口感，不僅吃得到綿密的大顆栗子，且食工所測定為「容易咀嚼」的質地，長者也可以輕鬆食用。

除了容易咀嚼，《泰山十穀寶》每罐僅144大卡，屬於清爽「0脂肪」輕食。自2017年上市以來深獲市場好評，加上健康、飽足、少負擔的特色，也受到國內知名運動賽事採購為賽後補給品，讓選手快速補充體力，也避免大量餐盒久置回收困擾，或補給品無飽足感卻高熱量等問題。因此除了三大節日的贈品，泰山點心也深入運動、銀髮、校園課輔課後點心，成為補足健康照顧的一環。

台灣社會除了走向高齡化，消費者也更加重視吃得健康與安心。泰山企業除了提倡高齡長者也能安心食用罐裝點心外，亦致力於開發健康、無添加的罐裝點心，於今年推出《泰山珍穀益》新產品，不僅無額外添加糖，亦是國內首款通過「A.A.無添加三星驗證」與「慈悅雙潔淨標章」的罐裝粥品，無添加香料、色素、防腐劑等食品添加物，吃得到多種穀物的自然美味。以新產品、新食機，持續開拓罐裝食品的新商機！

(中時新聞網)