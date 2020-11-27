氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，未來一週皆受「東北季風」影響，明日至30日水氣多，迎風面桃園以北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東半部雨勢較大；新竹以南仍為多雲時晴的天氣。冷空氣影響，北台濕冷，要注意添衣，清晨及夜間，平地測站最低氣溫有降至14、15度的機率；其他地區氣溫亦略降。

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日「東北季風」南下，迎風面桃園以北及東半部轉有局部雨，北海岸、北部山區及東半部有較大雨勢；冷空氣南下，北台灣氣溫逐漸下降，愈晚愈涼，新竹以南仍為多雲時晴的天氣，氣溫略降。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，1日、2日冷空氣略減弱，氣溫小幅回升，但3日、4日冷空氣再增強，氣溫略低於前波，「一場秋雨一場寒」。1日至4日迎風面大台北及東半部有局部雨；桃園以南影響小，中南部晴朗穩定，日夜溫差大。

(中時 )