7年級生深嘆歲月催人老，轉眼邁向40歲漸有中年危機感。台灣人壽內部客群輪廓顯示，7年級生有三大族群特別需要注意人生保障缺口，分別是不婚、晚婚、與三明治族群，在低薪、高房價的影響下，晚婚少子甚至維持單身是7年級生不得不的選擇，建議善用商業保險規劃，達到單身「醫療足額」、晚婚「伴侶保障不應少」、及三明治族「提高保障」。

台灣人壽今（2020）年與國立政治大學商學院風險與保險研究中心所發表「2020台灣高齡社會退休生態觀察指標調查」也發現，國人退休準備年齡提前，從2016年退休準備意識只存在於43歲以上的年齡層，今（2020）年卻是大幅提早到37.87歲。7年級生，應避免意外、疾病、年老而變窮，並防止生活被改變，需要靠自己超前部署，建議依三種境況與個人經濟可負擔下，達到保險規劃、防範風險、打造完整保障。

一、單身族群，醫療足額好安心：依據內政部今（2020）年4月發佈婚姻狀況統計資料35至39歲196萬人中有68萬人未婚。這群單身貴族相對於擁有家庭責任的人來說，負擔較輕，應該趁邁入40歲這段事業與薪水向上發展的時期，個人保障打好基礎。建議可將終身型醫療保障額度拉高；另外可依個人預算規劃重大疾病或防癌保障兩類型保單，因現今高階新興手術費用高貴，如達文西手術費用約新臺幣（以下同）15至20萬元，免疫細胞治療至少需要100萬元，但壽險公會今（2020）年發佈健康險商品的市場統計指出，46％健康險的保額僅10萬元以下，是無法補足健保不給付部分及住院雜費，為避免年老時辛苦存下來的養老積蓄金被醫療費用侵蝕掉，依目前醫療水準評估，建議理想住院日額應於2,000元以上，雜費額度應不低於15萬元。

二、晚婚族群，伴侶保障不能少：晚婚族無論是否選擇生育下一代，不成為彼此的負擔，是保險規劃要點，由於40歲之後，開始進入癌症好發時期，應採終生型醫療險與定期型醫療險互作搭配，以應付高額標靶藥物及新式療法費用；至於重大傷病險則可選擇保證續保之定期險做規劃；拉高保障額度，另可規劃終身型壽險及定期意外險，提供伴侶無後顧之憂的生活。

三、三明治族群，善用附約提高保障：家有老小要顧的三明治族群是身體壓力、工作壓力最顯著的族群，身為家庭重要支柱。面對責任未了的早逝風險、生病花費的風險、失能無法工作的經濟風險，建議以「低額度主約」搭配「高保額附約」的方式購買保險，其壽險商品需包含身故給付、意外事故給付、失能和燒燙傷給付的產品，而且必須注意是否有豁免保費機制，避免真的不幸發生事故導致失能時，可不必續繳保費依舊能享有原有保單的保障與權益。

可另外附加住院日額、實支實付、癌症等醫療險附約，更可以加上意外傷害險附約，經濟上綽有餘裕者，可規劃利率變動型增額還本終身保險，滿足未來子女教育及退休金流規劃。

(中時 )