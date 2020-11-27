新北市一名女子小真（化名）2018年決定與林姓男子分手，但對方要求再做最後一次「分手啪」，小真勉為其難同意，2人前往淡水區某摩鐵開房間，不料林男卻在結束後，持打火機與房間門牌凌虐小真，直到小真哭泣喊痛才罷手。 小真事後對林男提告，士林地院審理後，考量雙方已達和解，最後依強制性交罪判林男1年10月徒刑，緩刑5年。兵

判決書指出，林男2018年11月間，林男懷疑小真另結新歡，要求小真與他做最後一次分手炮，小真同意後，2人到摩鐵發生性行為，但林男未就此罷手，竟違反小真意願，拿打火機插入陰道，又持房間門牌插入肛門，小真哭著大叫喊「很痛」，林男才罷手，小真離開旅館隨即到醫院驗傷，對林男報案提告。

合議庭審酌，林男為了滿足慾望，不尊重前女友的性自主權，不顧前女友意願強制性交，妨害性自主決定權；經考量犯後坦承犯行，因一時失慮犯案，犯後與前女友達成和解，已支付賠償金額，獲得原諒不再追究。

歷經偵審及科刑教訓，林男已無再犯之虞，給予緩刑以勵自新，依強制性交罪，判處有期徒刑1年10月，緩刑5年。可上訴。

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(中時新聞網)