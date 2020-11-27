醒吾科技大學國際化教學成效卓著，為了將教育功能普及全國，醒吾科大推廣教育中心26日晚上舉辦「SPECIAL韓國文化體驗活動」，尤其是正在該校當交換生的韓國女團「HINT」李侑拏現身談韓國文化，更驚艷現場百餘位熱愛韓國文化民眾，同時讓大家體驗時下最流行的偽出國旅遊，一起品嚐韓國美食小吃，還能說唱韓語、動手做韓式料理。

醒吾科大偽出國旅遊 韓女團「HINT」成員現身介紹韓國文化體驗

韓國交換生李侑拏同學，正在認真的準備分享韓國女團出道祕辛。(吾限熊報林正勛攝，醒吾科大提供)

活動由醒吾科大韓語中心金聖姬及張秀任老師，透過邊學邊做方式教導學員學習簡單韓語對話、感受韓國文化魅力，同時介紹韓國各個知名旅遊景點，並以偽出國旅遊方式，帶著追星心情虛擬至韓國旅行。現場學員雀躍欣喜，有如真的到韓國遊玩，深入了解韓國當地文化，體驗韓國與台灣文化的差異。

韓國文化體驗活動學員及醒吾科大學生，體驗如何製作紫菜包飯。(吾限熊報林正勛攝，醒吾科大提供)

韓國文化體驗活動學員及醒吾科大學生，迫不急待品嘗韓國美食。(吾限熊報林正勛攝，醒吾科大提供)

醒吾科大推廣教育中心主任林盈安表示，為了發揚終身教育真諦、落實全民教育理念，醒吾科大韓語中心禮聘最優異師資，提供韓國文化最佳學習管道，除了鼓勵學生多元體驗，加強同學們國際移動力，也將醒吾科大和韓國德成女子大學交換師生的優勢，提供給校外尤其是林口地區的民眾，可以學習道地的韓語與文化，不只是在家看韓劇而已，還能直接和韓國明星對談。

SPECIAL韓國文化體驗，學員們滿載而歸合影留念。(吾限熊報林正勛攝，醒吾科大提供)

醒吾科大來自韓國的交換生－韓國女團「HINT」前成員李侑拏，昨晚也出席韓國文化體驗活動，現身說法K-POP（韓國流行音樂）與idol（偶像）市場競爭之激烈，同時分享韓國藝人的甘苦談，包括韓國藝人錄影時，可以發現許多男女偶像設計各自才看得懂的暗號，只為了秘密談戀愛。

李侑拏表示，參加音樂節目錄製時，通常凌晨三、四點就要起床準備，一直忙到晚上六、七點才會結束，為了讓粉絲看到自己最好的一面，即便冬天韓國只有零下7度，也是穿著短褲短裙上班，結束後也沒有辦法休息，必須回到公司繼續練習。

高人氣的李侑拏指出，在韓國出道女團是非常辛苦的，即便氣候不佳，都還是會被要求穿著短裙及高跟鞋。因此她為了能在錄影時更上鏡頭，幾乎都只吃地瓜來控制體重，即使已經如此自我節制，有時還會被不理性的網友攻擊，這些都是韓國明星背後不為人知的心酸。

滿場學員透過韓國美食饗宴、偽出國旅遊韓國知名景點，加上韓國女團偶像明星現身經驗談，更進一步了解韓國獨特文化、以及韓國打造偶像明星產業不為人知過程，學員們個個滿載而歸，盛讚醒吾科大推廣韓國文化之用心，真是一趟最SPECIAL韓國文化體驗活動！

(中時新聞網)