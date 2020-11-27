【現場直播】立院萊豬戰 藍綠衝突一觸即發｜2020.11.27

行政院長蘇貞昌今在民進黨立院黨團護衛下，進入立法院進行施政報告，他在綠營立委築起的人牆包圍下，狀態狼狽倉皇地拿著麥克風進行施政報告。(翻攝國會頻道)

行政院長蘇貞昌今在民進黨立院黨團護衛下，進入立法院進行施政報告，他在綠營立委築起的人牆包圍下，狀態狼狽倉皇地拿著麥克風高喊，全球6千萬人感染武漢肺炎，台灣真是亂世中的福地；但面對萊豬爭議，蘇貞昌隻字不提「瘦肉精」、「美國豬肉」等敏感字眼，僅強調會嚴格保證食安，引來在野黨怒轟無恥蘇貞昌，要求立刻下台。

行政院長蘇貞昌今赴立法院進行進行施政報告，他因拒絕就萊豬進口政策向國人致歉，國民黨事前放話將進行第13度的杯葛。但民進黨立院黨團從前天起，就在議場外排班，今天上午議場大門一開，旋即衝入議場占領主席台及發言台，為蘇貞昌稍後的施政報告及備詢殺出空間。

引發爭議的是，依照立法院議事規則，每次院會自上午九時起是「國是問題發表意見」的時間，國民黨立委事前特別登記發言，要藉此機會當面向蘇貞昌表達反萊豬、先道歉再報告的立場，同時也有意藉此方式且戰且走地杯葛議事。

結果，立法院長游錫堃卻逕至宣布國是論壇無法舉行，且理由還是「因為有委員占據發言台，導致無法進行國是論壇」。然而，佔領發言台的是與游錫堃同黨的民進黨立委，當場引爆藍營怒火，砲轟游錫堃公然違法，儼然已變成政府放在最高民意機關的傀儡，但游錫堃仍堅持續走程序，邀請蘇貞昌上台進行施政報告。

在蘇貞昌起身上前時，國民黨立委紛紛衝上前要包圍，但民進黨立委早已在蘇貞昌身邊築起人牆，並拿起由壓克力板製成的牌子將人團團圍住，只見蘇貞昌在人牆中勉強探出頭，在混亂中拿著麥克風發表施政報告。

蘇貞昌表示，當全世界超過6千萬人確診武漢肺炎、140萬人死亡，許多國家鎖國停課禁止出門的此刻，台灣還能欣賞國慶煙火、看職棒，「這台灣真是亂世中的福地」。

蘇貞昌不忘抨擊對岸說，中國蠻橫不講理，幾天前還把他列為頭號戰犯，但他不憂不懼要守護國人健康，「因為我知道，我的肩膀上扛著對國家的責任」。

面對全國矚目的萊豬爭議，蘇貞昌通篇施政報告，卻刻意避免提及任何有關瘦肉精、萊克多巴胺、美國豬肉、美國牛肉等字眼。

蘇貞昌說，台美關係逐步升溫，美國是最有力量堅定支持台灣的友邦，要走向國際，對國際經貿這一步如果不能跨出去，無論哪一個黨執政，都要特別讓國人放心，為國人的安全把關。

蘇貞昌說，對國人關心的食安，他保證一定以防制非洲豬瘟、抵擋武漢肺炎的魄力嚴格把關，透過實地查廠、清楚標示與稽查一路緊盯，從海關到廚房，讓消費者一目了然。

蘇貞昌說，大家同舟一命，現在是最暗的時代也是最好的時代；是黑暗的季節也是光明的季節；可能什麼都有也可能什麼都沒有，呼籲大家共同努力守住台灣走向世界。

(中時 )